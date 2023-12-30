目睹妻陪鄰居上摩鐵　綠帽夫聯手岳父抓包車震現場

記者黃翊婷／綜合報導

李姓人夫發現隔壁張姓鄰居經常與妻子攀談、示好，沒想到兩人越走越近，竟被他親眼目睹一同進入摩鐵，還在車上發生性行為，他一氣之下與岳父討論此事，並在今年1月間前往某工業區附近捉姦，當場目擊兩人下半身赤裸的畫面，事後決定對張男提告求償200萬元。嘉義地院法官審理後，判張男應賠償李男40萬元較為適當。

▲李男抓包妻子與張男「下半身赤裸」同坐在汽車後座。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

李男在判決書中主張，與張男是鄰居關係，對方常來家中拜訪，且不斷對妻子攀談、示好，沒想到兩人在2022年底竟真的開始交往，還被他親眼目睹開車一起進入摩鐵，為了確認自己是否被戴綠帽，他從今年1月4日起，每天都會把手機藏在車子駕駛座底下，果然錄到兩人在車上發生性行為的聲音，包含「（呻吟聲）老公，不行了啦，受不了了」、「老婆，舒不舒服，不讓妳離開我」等等。

李男接著表示，今年1月23日他與岳父攤牌談論該如何處理此事，接著便前往某工業區附近捉姦，當場目睹妻子與張男均下半身赤裸的畫面，其中張男已經露出生殖器，因而認定兩人當時正在車震，事後也決定對張男提告求償200萬元。

對此，張男反駁，李男聲稱看到他與李妻進入摩鐵，但只是看到車輛外觀，無法確認車上的人是誰；錄音內容的部分，也有可能是李妻自慰發出的聲音，不一定是發生性行為；最後是車震的部分，錄影內容只能夠看到李男朝他的下體拍照，並沒有他與李妻性器接合的相關證據，兩人沒有發生性行為，況且李妻在接受愛撫之後也沒有任何反對的意思，他不認為自己侵犯了李男的配偶權益。

但李妻出面作證，強調和張男確實有過3次親密接觸，但只是透過手指，還有3、4次是在車上擁抱、親嘴、牽手、撫摸下體及胸部，兩人從未真的發生性行為。

嘉義地院法官認為，從李妻的證述和錄影內容可知，張男和李妻自2022年底到今年1月23日為止，至少有6次在車上或旅館發生親密行為，甚至被撞見同坐在汽車後座並褪去內褲露出生殖器的場面，縱然沒有發生性器接合行為，按照一般社會通念，這樣的狀況也與發生性行為幾乎無異，最終不採信張男的說詞，並判他應賠償李男40萬元較為適當，全案仍可上訴。