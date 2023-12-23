熱戀15歲女友啪啪10次　男友遭告討250萬元！結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義男子阿偉（化名）2022年間透過友人介紹認識小美（化名），兩人進而發展成情侶關係，但他明知小美當時年僅15歲，仍發生10次性行為，結果被女方父母一狀告上法院，求償250萬元。嘉義地院法官審理後，判阿偉應賠償小美20萬元，另賠償小美父母各10萬元，全案仍可上訴。

▲阿偉與小美在交往期間發生10次性行為，卻遭女方父母告上法院。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿偉2022年5、6月間透過友人介紹認識小美，兩人在同年11月發展成情侶關係，當時小美年僅15歲，他卻在交往不久之後，與小美在家中發生10次性行為，沒想到事情露餡，讓女方父母十分生氣，並決定對他提出刑事、民事訴訟。

刑事訴訟部分，阿偉被嘉義地院法官判處有期徒刑7個月；而民事訴訟部分，小美的父母對阿偉提告求償總計250萬元。不過，阿偉經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

嘉義地院法官認為，案發當時阿偉19歲、小美15歲，加上兩人是因為男女朋友關係而有相當的感情基礎，進而發生性行為，雖然沒有違反小美的意願，但小美身心發育尚未健全，性自主及判斷能力也尚未成熟，阿偉的行為可能會導致小美性觀念偏差，甚至影響到未來的身心發展。

法官接著表示，小美的父母也必須為此付出更多心力照顧女兒、陪同面對身心痛苦，的確會增加雙親精神上的負擔，最終判阿偉應賠償小美20萬元，另賠償小美父母各10萬元較為適當，全案仍可上訴。

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