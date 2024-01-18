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三星Galaxy S24系列拼銷售成長三成　AI功能有望下放、入門款27900元起

▲▼三星,Samsung,手機,智慧型手機,Galaxy,S24。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 三星稍早之前在今日凌晨發表 Galaxy S24 系列。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

三星在今日凌晨公開2024年上半年新機 Galaxy S24 系列，成為三星首款導入 AI 技術的行動裝置，台灣三星電子公開售價稱這次新機售價為新台幣 27,900 元起，最旗艦款則是售價上看 55,900 元。

本次亮相的 Galaxy S24 系列：Galaxy S24 Ultra、S24+ 和S24，主打內建 AI 技術和不錯的效能表現，專為追求高生產力、社交互動和提升日常效率的消費者打造。

自 AI 崛起之後，AI 人工智慧和相關應用一舉成為全球熱門話題，今日剛發表的 Galaxy S24 系列是三星首款導入 AI 應用的新裝置，數款 AI 相關應用都是相當主打的新趨勢，像是快速搜尋用的搜尋圈、AI 寫作助理、AI 語音轉文字、AI 即時通話翻譯、AI 筆記助理等功能。

▲▼台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙。（圖／記者樓菀玲攝）

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙認為，這次 Galaxy S24 系列銷量如果不成長三成說不過去，預期至少會有三成的銷量成長，相信消費者體驗過後會認同 AI 相關應用所帶來的便利性，幫助生活更有效率。

陳啓蒙也強調 AI 一直都是已經存在的技術，現階段透過晶片效能提升可以讓人工智慧的過程更縮短，很多運算都在本機運算不用上雲端，目的是節省時間，讓 AI 更生活化、更便利，不用受限網路環境，三星透過理解消費者需求希望將 AI 相關功能以本機裝置環境就能使用。

整體台灣手機市場衰退 5%，三星在 600 鎂以上市場還有 5% 正成長，原因來自於 S23 銷售熱度不退，Fold 摺疊系列對消費者來說仍舊很有吸引力，雖然整體市場衰退，但是相對消費者都會集中在高階旗艦市場，大家更有意願購買頂規產品。

目前已知三星的資費設計考量會繼續維持消費者的購買力，同時也會希望提高 ARPPU，把綁約的優惠價應用在上一代產品來維持吸引力，並強調現在已經將人損認定標準放寬認定，盼能避免發生如同去年類似的爭議事件。

就以今天三星的說法來看，三星目前打算讓 AI 以 N-1 代的步調下放到以前推出的 S 系列，相關系列產品像是手機、平板都會陸續支援 AI，強調三星具備七年產品更新可以確保消費者不用擔心。

▲▼三星首款AI旗艦Galaxy S24 Ultra搶先看。（圖／記者樓菀玲攝）

本次推出的 Galaxy S24 系列依舊只支援兩個實體 SIM 卡，eSIM 卡現在依然不支援，三星坦言會繼續跟系統業者和消費者趨勢來決定是否引進這項規格，像是目前電信業者已從五家變成三家，陳啓蒙開玩笑碩現在從五家變三家，最大改變就是洽談時間可以減少一些。

陳啓蒙預估未來 AI 手機市佔會來到 25%，目前 AI 手機僅限 600 美元以上旗艦市場才會有，今年主要是看消費者對 AI 的接受度，藉由 S24 的亮相來試試水溫看下一步怎麼揍。

三星也提到接下來甚至不排除推出更便宜的資費，透過 0 元體驗 Galaxy AI，讓其他消費者願意去嘗試，同時也肯定 AI 普及會對 5G 滲透率有正向影響。

▲▼三星,Samsung,手機,智慧型手機,Galaxy,S24。（表／三星提供）

▲ 目前台灣三星公開 S24 全系列售價。（圖／三星提供）

 
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