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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德可單獨任命閣揆　學者：少數政府不是國際特例，小黨來去很快

▲Y’s Day「週三青年日」17日晚間舉行青年座談，針對2024大選結果對台灣及世界的影響評估，進行討論。 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲週三青年日舉行青年座談，探討2024大選結果對台灣及世界的影響評估。 （圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

2024總統暨立委大選落幕，民進黨贏得總統選舉破除八年魔咒，但卻失去國會第一大黨的優勢，在國會三黨不過半的狀況下，民眾黨以8席不分區立委成為藍綠競爭的關鍵。中正大學政治系教授蔡榮祥17日表示，少數政府其實不是國際特例反而是國際常態，英法都有多次經歷，賴清德可以單獨任命行政院長不須國會同意。另外，對於民眾黨在此次大選中崛起成為國會第三黨，蔡榮祥認為，在西方研究中，小黨總是來去很快，最大困境就是容易被大黨吸收，如何延續保鮮期取決於小黨能否提出政策與主張。

Y’s Day「週三青年日」17日晚間舉行青年座談，針對2024大選結果對台灣及世界的影響評估，進行討論。蔡榮祥是在這場座談會中，做上述表示。同場受邀與青年面對面的專家學者，包括身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊、東吳大學政治系助理教授陳方隅、台灣智庫中國研究中心主任吳瑟致、中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈、台灣青年民主協會理事長張育萌，以及東海大學政治系教授沈有忠。

台灣智庫副執行長董思齊指出，2024選舉結果開創了台灣政治新局，包括美、日等民主國家紛紛賀電，意味著穩健行駛中的本土台派路線獲得國際肯定與支持。然而，由於國會選舉的結果是三黨不過半，這使得未來行政與立法的互動，還有各政黨間的競合關係，將影響台灣未來的發展。

董思齊說，民主的實踐絕對不是只有在投票的那一刻，全體台灣人民，特別是青年朋友，在選後仍應持續關心公共事務並監督各政黨的當選人，同時督促各政黨與政治人物在未來各種議題與立場上，做出符合國民期望及國家利益的選擇。董思齊也呼籲，回應時代需求，新國會在開議後，應將推動落實「青年主流化」的《青年基本法》設定為不分黨派的共同目標，為更美好的未來一同努力。

▲Y’s Day「週三青年日」17日晚間舉行青年座談，針對2024大選結果對台灣及世界的影響評估，進行討論。 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣智庫副執行長董思齊。

▼中正大學政治系教授蔡榮祥

▲Y’s Day「週三青年日」17日晚間舉行青年座談，針對2024大選結果對台灣及世界的影響評估，進行討論。 。（圖／記者陳弘修翻攝）

對於總統當選人賴清德接下來要面對國會朝小野大的局面，中正大學政治系教授蔡榮祥也表示，賴清德可以單獨任命行政院長不須國會同意，少數政府其實不是國際特例反而是國際常態，英法都有多次經歷。

至於聯合政府的可能性，蔡榮祥認為，重點在行政權能的運作，新政府應避免行政權被癱瘓，未來的台灣政治，雖然有不同聲音，但希望還是能良好運作。

東吳大學政治系助理教授陳方隅認為，這次大選，國際媒體對台灣的報導熱烈程度再創新高，從品質與數量上來看皆是如此，可見台灣已成為世界的台灣，然而許多人仍用與中國對抗的敘事看台灣，似乎能自由投票就是打臉北京、抗中勝利，簡化了內部的歧異。

陳方隅表示，藍白政黨仍存在反美親中立場，且民進黨沒有獲得太高選票，主要是選民不知道藍白親中態度，且國防外交離一般人太遠，致使國人不了解美中競爭的影響，以及如何與民主國家加強同盟，未來只能繼續推廣講座，與各界多做溝通。

▲Y’s Day「週三青年日」17日晚間舉行青年座談，針對2024大選結果對台灣及世界的影響評估，進行討論。 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲東吳大學政治系助理教授陳方隅。

▼台灣智庫中國研究中心主任吳瑟致。

▲Y’s Day「週三青年日」17日晚間舉行青年座談，針對2024大選結果對台灣及世界的影響評估，進行討論。 。（圖／記者陳弘修翻攝）

台灣智庫中國研究中心主任吳瑟致指出，2024的總統大選結果，是台灣再次展現拒絕九二共識的意志，「賴蕭配」在選前宣示將延續蔡英文路線，顯見「維持現狀」已是對外政策的核心立場。

吳瑟致認為，面對中國介選，台灣內部還存在許多第五縱隊，諾魯與台灣斷交是中國測試新總統與國民黨反應，提醒中國支持的政黨與人員不要因選輸而調整路線，未來中國將會關注各政黨的立場與內部路線之爭，台灣面對困境，不論執政在野都要團結，建立對中國的科普化與識讀中國。

中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈表示，根據美國專家結論，台灣選舉不管誰贏，對於台灣前途雖然有重要影響，但都不至於產生可怕結果，顯示台灣有自我調整能力。台灣十年來透過美食、經濟、半導體等方式被世界看見，如何持續增加世界認識台灣，應有更多層面。另外，台灣選後的經濟，面臨世界通膨、青年失業率、全世界都在週遭國家都在產業升級，台灣青年如何與其他國家的年輕人競爭，維持本身的競爭力很重要，眼光不能只看到中國，要有更好的世界觀。

▲Y’s Day「週三青年日」17日晚間舉行青年座談，針對2024大選結果對台灣及世界的影響評估，進行討論。 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈。

▼台灣青年民主協會理事長張育萌。

▲Y’s Day「週三青年日」17日晚間舉行青年座談，針對2024大選結果對台灣及世界的影響評估，進行討論。 。（圖／記者陳弘修翻攝）

台灣青年民主協會理事長張育萌指出，今年在選舉過程中，有非常多國際觀選團到台灣，顯示外媒與國際社會更加關注台灣。對於年輕人比較支持第三勢力，張育萌認為，台灣已被世界看到，未來四年，台灣內外都有高度壓力要面對，內部也有世代問題，除了執政黨，青年也責無旁貸，需要重拾不同世代間的溝通且不帶特定立場，持續讓年輕人接觸到相關資訊，才有可能增加國會監督的能量。

東海大學政治系教授沈有忠表示，選舉是認識自己的國家最好的時候，可以看見自己的優缺點，但1月13日選後的台灣尚沒有喘息的機會，對內，台灣面臨了政黨政治的民粹化、空洞化、淺碟化，口號激起對立與選票；府會之間的不確定性也可能造成災難與政治海嘯。在對外方面，台灣面臨兩岸與國際問題，每經過一次選舉對民主國家都是挑戰，兩岸問題沒有也在台灣消失過，包含在地協力者、中國介選都會在台灣層出不窮。

沈有忠也提醒，台灣面對其他國家的產業升級與全球布局，應提前布局、超前因應，至於世代之間的落差，政府有責任感同年輕人困境，避免口號治國，青年主流化的聲音要被主流政黨所聽見。

▼東海大學政治系教授沈有忠。

▲Y’s Day「週三青年日」17日晚間舉行青年座談，針對2024大選結果對台灣及世界的影響評估，進行討論。 。（圖／記者陳弘修翻攝）

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