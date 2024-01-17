威力彩「必中包牌法」！前Google工程師破解了　實測9600元結果曝

▲不少人都想靠威力彩一夜致富。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

威力彩是台彩各類遊戲中「頭獎中獎率最低的」，僅有2209萬分之一，相較被雷擊中的機率60至70萬分之1，可說是比被雷劈還難。不過，前Google工程師Roger日前就研究出「威力彩必中包牌法」，只要購買28注就保證能中獎，之後他還將其改良，發明出「最大保底選號法」，並花費9600元來實測，引發關注。

Roger日前在YouTube分享一支名為「前Google工程師找到威力彩必中包牌法！這樣選號不管怎麼開獎都100%能中獎」的影片，他為了研究出威力彩中獎機率，算出了「威力彩必中包牌法」，也就是「4個第2區數字各買3注，覆蓋18個第一區號碼，另外4個第二區數字各買4注，覆蓋剩下20個號碼」，只要購買28注，至少就會中普獎及玖獎。

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Roger透露，此秘技曝光後，不少親戚都相當踴躍，一下就集資到了9600元，為此他也將原本的方法進行改良，發現把原本只購買28注的成本，提高到雙倍的56注，如此一來保底的比例就增加為原方法的3倍，也同時增加中頭獎的機會，讓他稱之為「最大保底選號法」。

▲Roger改良「威力彩必中包牌法」。（圖／翻攝自YouTube／軟體工程師 Roger）

Roger分享「最大保底選號法」的選號方法，首先用每一個第二區號碼，分別買7組號碼，再把第一區的38個號碼都買到，這樣就一定能中6個普獎或更好的獎項，也就是至少能中600元以上。而以他這次集資到9600元成本，共可買96注，也就是說第一區數字能買到將近兩輪，這樣就能保底中800元。

Roger坦言，當初應該再加一點錢買到104注，這樣就能完全把第一區買完兩輪，保底金額也會提升到1200元。他也公布最終實測結果，共中得5個普獎（獎金500元）、3個玖獎（獎金300元）、2個捌獎（獎金400元）以及1個伍獎（獎金4000元），總金額為5200元。

▲威力彩是台彩各類遊戲中「頭獎中獎率最低的」。（圖／記者許力方攝）

Roger表示，雖然乍聽之下花9600元只贏回5200元好像很慘，但經過程式計算，買96注其實有很大的機率只能贏回1000元到2000元而已，想贏回5200元以上，發生機率更是只有2.3％，因此他們的運氣已經接近PR98，但即使如此也只能贏回一半的錢，這也讓他不禁感嘆「可見威力彩真的是一個很難贏錢的遊戲。」

Roger最後也提醒，無論是採用多複雜華麗的選號方法，買彩券的期望值多數情況下仍然是負的，也就是長期來說一定是虧錢的，不買彩券通常才是期望值最高的選項，因此他做這支影片的初衷單純是把採用的方法和實際購買後慘賠的結果分享出來而已，沒有要慫恿大家去買彩券的意思，「反而我是在用實際慘賠的案例勸大家不要買彩券吧？」