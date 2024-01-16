桃園OL聽朋友的話匯50萬買股　警勸不如買威力彩保險...這招有效

▲行員與員警聯手阻詐。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名50歲上班族陳姓女子聽信朋友出示資料顯示投資股票獲利極高，縱使她從未接觸投資股票和操作方式，即一頭熱的前往銀行欲匯款50萬元，獲報的員警則耐心勸導此為假投資真詐騙，其至淪為詐欺共犯，並說還不如抽出幾千元買威力彩還比較保險，至少不會淪為詐欺犯，這善意的提醒也逗笑陳小姐，更點醒她而放棄匯款。

▲陳姓女子(著橘衣)在聽到員警說明和舉例後放棄匯款。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局同安派出所15日下午接獲轄區金融機構通報，民眾疑似遭詐騙欲匯出款項，請員警到場協助勸導。巡佐周登豐及警員楊榮輝立即趕抵現場，經瞭解，當事人陳小姐的朋友向其出示資料表示投資股票獲利極高，陳小姐聽了非常心動，但她從未接觸股票投資，完全不知道操作方式，僅聽信朋友建議便準備匯出50萬元由投資公司代為操作。

員警及行員詢問時，陳小姐對於投資內容、購買哪家公司股票完全不知，員警勸導她若投資遭遇損失恐難追回款項，甚至更有因此被詐騙集團利用，成為詐騙共犯遭法律訴追案例。與其做風險極高的理財投資，不如由50萬元中抽出幾千元買彩券還比較保險。員警的一句善意提醒把陳小姐逗笑了，同時也把她點醒了，決定放棄匯款等確實了解投資細節後再做決定。