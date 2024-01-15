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全聯最大買1送1來了！「年度百大商品賞」下殺　農曆年前囤貨必衝

▲▼全聯分析2023年消費趨勢，即日起至1/18推出「年度百大商品賞」，下殺「買1送1、第2件5折」優惠。（圖／業者提供）

▲全聯分析2023年消費趨勢，即日起至1/18推出「年度百大商品賞」，多款商品「買1送1、第2件5折」優惠。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

全聯福利中心推出一年一度「年度百大商品賞」，業者觀察2023年的消費動向，歸類出8大面向趨勢，並趁勢在1/18前推出20個商品類別、超過百支暢銷品「買1送1、第2件5折」優惠，購買指定商品任2件再加贈1枚印花，想把握農曆年前採購、省錢必衝這一波！

▲▼全聯分析2023年消費趨勢，即日起至1/18推出「年度百大商品賞」，下殺「買1送1、第2件5折」優惠。（圖／業者提供）

▲即日起至1/18，購買指定商品任2件再加贈1枚印花。

趨勢1：毛孩經濟夯

萌寵商機持續爆發，2022年起台灣犬貓登記數已超越新生兒數來到24萬隻，全國寵物商機也超過500億元，而全聯近年提供不同功能、多樣化的寵物食品，讓2023年寵物相關品項業績成長達兩位數。

▲▼全聯分析2023年消費趨勢，即日起至1/18推出「年度百大商品賞」，下殺「買1送1、第2件5折」優惠。（圖／業者提供）

▲犬飼料熱銷第一名的「葛莉思犬食大餐牛肉/雞肉4kg」，1/18前每包特價199元。

其中犬飼料熱銷第一名的「葛莉思犬食大餐牛肉/雞肉4kg」，1/18前每包特價199元，持會員1包加贈20福利點；同品牌貓飼料、貓罐頭也都是全聯2023年的暢銷寵物食品；另外零食類暢銷品「生活良好犬用雞柳條150g」1/18前單包199元，第2件5折，平均1包149元，寵毛孩囤貨就趁這檔。

趨勢2：染髮、維他命商品需求大

2026年台灣即將邁入超高齡社會，此趨勢也影響消費行為，帶動染髮霜等商品業績，其中染髮霜銷售排行前5名反而不是黑色，而是看起來有型又不刻意的自然棕、深栗棕等色系最受歡迎。這次百大商品也推出全聯獨家「566植萃護髮染髮霜(1號晶鑽烏黑/3號自然亮黑/5號咖啡栗黑/6號可可栗褐/7號琥珀淺棕)」單盒399元，買1送1，平均每盒只要199.5元。

另外像是口腔清潔、牙齦護理，也是銀髮族重視問題，此波「年度百大商品賞」特別祭出「保麗淨假牙清潔錠108片」每盒449元；另也觀察到成人紙褲以好穿脫、防漏、舒適為挑選重點，這波也針對相關品項推出第2件優惠，「添寧貼心敢動褲M/L-XL10片」單包特價210元，任2包398元，平均每包只要199元。

此外，50+的消費者仍然活動力旺盛，所以提前顧健康的意識也抬頭，而保健食品的代言人也越趨年輕化，其中保健食品以男、女性50+綜合維他命，葉黃素及顧骨本的鈣加強錠最受重視，1/18前「克補B群加強錠+鋅/+鐵 60錠」單盒特價485元，任3盒1199元，平均每盒只要400元。

趨勢3：疫後旅遊潮助攻，休閒食品熱銷

歷經長達3年的疫情，每到連續假期湧現報復式旅遊人潮，不僅出遊意願增加，公司行號普度拜拜規模也有所提升，因此帶動休閒食品及飲料類銷售，約有8%成長。其中零食類市場，不斷追求新奇和獨特口味，滿足消費者好奇心，同時療癒心靈，除了經典款仙貝、洋芋片商品，長者最愛的瓜子、堅果也擠入休閒食品業績前10名。

▲▼全聯分析2023年消費趨勢，即日起至1/18推出「年度百大商品賞」，下殺「買1送1、第2件5折」優惠。（圖／業者提供）

▲熱銷第一名「恰恰香瓜子225g」1/18前每包特價59元。

瓜子熱銷第一名「恰恰香瓜子225g」1/18前每包特價59元；而隨著健康意識抬頭，低糖度飲品也逐漸成為主流，冷藏飲品業績前十名排名中，無糖、低糖豆漿就佔據5個名次；燕麥飲等植物性飲品也受許多消費者歡迎，此波推出熱銷第一名的「桂格喝的燕麥-原味/燕麥堅果王/顆粒燕麥飲/顆粒豆漿燕麥920ml」每瓶55元；咖啡類熱銷第一名「伯朗咖啡-原味/藍山240ml」單罐20元，任6罐112元，平均每罐只要18.7元，咖啡控千萬不要錯過！

趨勢4：又省又「天然」最熱銷

受到通膨影響，民眾有感物價飆漲，追求「省」的消費意識也反映在民生用品上，以家清洗劑商品來看，擁有高CP值、成分單純、歷經好幾世代都愛的南僑水晶肥皂，成為洗衣類Top1商品，1/18前「南僑水晶肥皂200gx3塊」每包特價123元。

▲▼全聯分析2023年消費趨勢，即日起至1/18推出「年度百大商品賞」，下殺「買1送1、第2件5折」優惠。（圖／業者提供）

▲清潔用品方面，補充包近年銷量也持續成長。

此外環保意識當道，補充包近年銷量也持續成長，「南僑水晶肥皂液體補充包抗菌輕柔型 1500g」1/18前單包224元，第2件5折，平均一包只要168元。「一匙靈抗菌EX洗衣精補充包強力消臭/植萃低敏1.5kg」單包85元，任2包128元，平均每包只要64元。「白蘭香氛洗衣球澄淨玫瑰x青檸/質感小蒼蘭23顆」單袋198元，買1送1，平均每袋100元有找，只要99元，讓消費者兼顧清潔、抗菌，同時做環保。

▲▼全聯分析2023年消費趨勢，即日起至1/18推出「年度百大商品賞」，下殺「買1送1、第2件5折」優惠。（圖／業者提供）

▲一匙靈抗菌EX洗衣精補充包強力消臭，任2包128元。

趨勢5：自煮備料省力、省錢受青睞

全聯表示，身為消費者的專業二廚，引進的精肉、鮮魚透過善美的生鮮處理中心由專人預先做好前置作業，牛肉、豬肉不僅會預先去筋去膜，牛肉還會使用日本進口吸水紙，吸去多餘油脂與血水，鎖住肉質水分，大幅節省備料時間，讓去年熱銷逾3億元的「美國牛肋條」登上牛肉類銷售冠軍。

還有嚴選國產豬前腿及豬後腿肉整塊原料肉，以肥瘦比1：9的黃金比例製作的豬瘦絞肉，以全年2億元擠進豬肉類銷售第3名，即日起至1/18單盒特價88元；而鮮魚類除了冷藏鮭魚輪切之外，就以鮭魚菲力成績最好，銷售額超過1億元，可見能將自煮備料化繁為簡的食材，成績表現亮眼。

另外，適合放入鍋中烹煮的食材，如冷藏澳洲穀飼牛梅花火鍋肉片、豬里肌火鍋薄切肉片、鯛魚腹片各為牛肉、豬肉、魚片類亞軍，與國人熱愛吃火鍋的飲食趨勢互相呼應。疫後健身熱潮再起，去皮雞胸肉為雞肉類熱銷之王，全年銷售逾450萬盒，即日起至1/18單盒特價84元。

趨勢6：水果界AKB

根據全聯銷售資料顯示，水果熱銷三大天王為蘋果（Apple）、奇異果（Kiwi）及香蕉（Banana），全年熱銷皆各近10億元，被譽為「水果界AKB」。

蘋果類由美國華盛頓富士蘋果奪下冠軍，日本青森蜜富士蘋果緊追在後，1/18前推出美國華盛頓富士蘋果#88，單粒28元、4粒特價95元，日本青森蜜富士蘋果#40，單粒特價59元，2粒只要108元的優惠。美國、日本、韓國指定蘋果，即日起至1/18「任2件可現折10元」，香蕉單袋特價79元。

趨勢7：「雞湯三雄」熱銷超過100萬隻

全聯旗下美味堂招牌湯品鍋物，2023年由雞湯獨霸天下，剪開覆熱就能上桌。前3名為「金華干貝燉雞、蒜蒜雞湯、鹿茸燉土雞」，雞湯三雄總計去年售出超過100萬隻雞，1/18前蒜蒜雞湯特賣179元。

搭上先前茶碗蒸新聞討論熱潮，美味堂推出雞肉玉米茶碗蒸即時優惠，讓它躍升為輕食料理首位，一杯小小茶碗蒸全年銷售額超過4千萬元，即日起到1/18推出「6杯179元特惠」，平均1杯不到30元，當成早餐、午茶、點心都適合。

▲▼全聯分析2023年消費趨勢，即日起至1/18推出「年度百大商品賞」，下殺「買1送1、第2件5折」優惠。（圖／業者提供）

▲美味堂去骨醉雞腿熱銷，即日起至1/18優惠價199元。

在冷盤小菜中，美味堂可即時享用，能變化出二創料理的去骨醉雞腿、去骨油雞腿，最受大眾喜愛，「去骨醉雞腿」1/18前推出優惠價199元；調理類主食料理排行前3名，分別為「美味堂老重慶麻辣雙寶、帶骨豬腳切塊、油條麻辣鴨血」，方便又美味，讓消費者逐漸取代以往在傳統市場熟食攤採買的習慣，大幅提升到超市購買的意願。

趨勢8：烘焙4大天王躋身億元俱樂部

銅板經濟發酵，根據銷售資料統計，Read Bread白吐司、We Sweet小農鮮奶泡芙、We Sweet蜂蜜蛋糕、阪急麵包奶油手撕包，銷售金額都各有超過1億元的佳績，躋身億元俱樂部，榮登2023年「烘焙4大天王」。

▲▼全聯分析2023年消費趨勢，即日起至1/18推出「年度百大商品賞」，下殺「買1送1、第2件5折」優惠。（圖／業者提供）

▲銅板經濟發酵，「烘焙四大天王」當中，We Sweet蜂蜜蛋糕躋身億元俱樂部。

綜觀品項特性，除了不花俏的風味吸引民眾持續回購之外，也可見消費者更有意願以購買支持友善動物的商品。在物價通膨時代，抗漲的「銅板美食」也展現優勢，如Read Bread漢堡包，以一顆6元的超便宜銅板價，去年狂賣超過3千萬元。

CP值超高的還有全聯We Sweet花生麻糬，售價55元，能以不到百元的價格享受，是甜點迷不可錯過的熱銷單品。

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