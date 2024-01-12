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濾掛咖啡買1送1、哈根達斯下殺38折！全台通路「激省優惠」一次看

▲▼中度颱風卡努襲台,內湖地區大賣場湧現搶買生鮮食品人潮,目前蔬菜類及肉類供應正常,價格沒有明顯波動,冷凍食品及泡麵等大受歡迎,美食街用餐民眾比平常少,部分店家因為颱風假沒有營業。（圖／記者姜國輝攝）

▲各大量販、超市省錢優惠來了！（資料圖／記者姜國輝攝）

生活中心／綜合報導

迎接大選開票之餘，荷包依然要省！《ETtoday新聞雲》整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，眾多生活用品、食物等「買1送1」，包括超夯的洗衣球、濾掛咖啡、黯然乾拌麵等，適合趁此機會囤起來。

●大潤發
◎萬家香 零添加有機醬油 350毫升/瓶
優惠：促銷價210元，買1送1，平均每件105元
期限：即起～1月18日

◎老乾杯日式和牛煎餃
優惠：原價289元，特價265元/盒
期限：即起～1月18日

●家樂福
◎H&K家居軟式珪藻土地墊／60x40cm
優惠：399元買1送1
期限：即起～2月15日

◎好室喵彩虹寶盒下掀式整理箱（藍／綠／粉／桃紅／黃）39l
優惠：500元買1送1
期限：即起～2月15日

●愛買
◎主廚精選極品葵花油1000ml
優惠：339元買1送1，平均每瓶169.5元
期限：即起～2月15日

◎白蘭超濃縮洗衣球系列27顆／包
優惠：198元買1送1，平均每顆3.7元
期限：即起～2月15日

●好市多
◎奇多隨口脆綜合組／45包入
優惠：原價329元，特價259元，現省70元
期限：即起～1月14日

◎斐濟天然深層礦泉水/24罐入
優惠：原價799元，特價629元，現省170元
期限：即起～1月14日

▲▼全聯門市。（圖／ETtoday資料照）

▲全聯也有濾掛咖啡、乾拌麵等買1送1。（圖／ETtoday資料照）

●全聯
◎UCC濾掛咖啡（典藏/法式深焙/炭燒）(8gx12入)
優惠：單盒特價178元，買1送1，平均一盒89元
期限：即起～1月18日

◎深夜食堂黯然乾拌麵系列
優惠：單袋149元，買1送1，平均一袋75元
期限：即起～1月18日

●美廉社
◎樂事洋芋片 秘製老火/麻辣鍋口味
優惠：市價35元/包，特價任選2包59元
期限：即起～1月23日

◎UCC即溶咖啡系列
優惠：市價199元/瓶，特價任選2罐224元
期限：即起～1月23日

◎哈根達斯比利時巧克力460ml
優惠：限時下殺3.8折，原價359元/杯，限時促銷139元/杯
期限：即起～2月14日（或售完為止）

▲美廉社推出哈根達斯優惠。（圖／美廉社提供）

●7-11
◎「哈燒專櫃」限定
優惠：韓式起司熱狗、美式大熱狗任選買1送1
期限：即起～1月14日

◎哈根達斯
優惠：哈根達斯迷你杯／雪糕全系列任選買3送2、買6送4；品脫＋迷你杯合購價299元
期限：即起～2月20日

●全家
◎指定甜點、隨手包半價吃
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包可享半價優惠
期限：即起～1月23日

▲OK mart 祭出阿華田系列優惠。（圖／業者提供）

●OK mart
◎阿華田聯名系列優惠
優惠：阿華田摩卡拿鐵／經典阿華田享單杯7折
期限：即起～1月31日

◎迎春納福來OK主題活動
優惠：指定零食／飲料商品享第2件6折起
期限：即起～1月28日

●萊爾富
◎你捐多少錢，我送多少點
優惠：萊爾富會員只要至萊爾富門市捐款「日本能登半島震災專案」，捐多少錢就可獲得多少點數，每名會員贈點最高上限為10萬點數
期限：即起～1月19日

ET快訊
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