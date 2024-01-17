男子闖平交道「又看錯方向」遭火車撞死！　恐怖畫面曝光

▲男子違規闖平交道又看錯方向遭火車撞死。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

印度北方邦發生一起火車撞死人的意外，有一名男子在14日下午牽著腳踏車穿越平交道，儘管當時已經放下柵欄，但他仍執意硬闖，結果他跨過平交道時先往右看，完全沒注意到火車正從左方高速行駛而來，他當場連人帶車被輾過，監視器畫面也在網路上曝光。

綜合外媒報導，北方邦坎普爾（Kanpur）郊區潘基車站（Panki ）附近在14日下午發生一起火車撞死人的意外，從曝光的監視器畫面可以看到，在當天下午3時20分左右，平交道的柵欄已經放下，許多人小跑步離開，而大部分的人則乖乖在柵欄後方等待通行。

沒想到卻有一名男子牽著腳踏車試圖穿越，只見他走上鐵軌後先往右邊看，但這時火車已從左方疾駛而來，他卻完全沒注意到也來不及閃避，直接被火車輾過身亡。

※畫面恐造成不適，請斟酌觀看。