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大陸 大陸焦點 特派現場

中外媒體高度關注兩岸時局與武統！　大選後..國台辦發布會擠爆　

▲▼ 大陸國台辦記者會2023.1.17 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 中外媒體高度關注，台灣大選後的大陸國台辦發布會。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣2024大選13日剛落幕，中外駐京媒體十分關心兩岸關係走向。大陸國台辦今(17)日舉行例行發布會，記者現場觀察報名採訪媒體比以往多一倍。大多數陸媒關心2024年展望兩岸關係、民間交流與經貿往來，台媒與外媒關注賴清德提出「對等尊嚴」的前提，大陸方面的看法與回應。另外，「武統」議題也是台、港媒關注焦點。

民進黨在台灣選舉歷史上，史無前例取得第三次勝選，「台獨」立場鮮明賴蕭將於520繼續執政，大陸方面也提前採取「外交戰」，諾魯單方面宣布與我方斷交，與中華人民共和國復交。由此看出，大陸方面完全沒有給賴蕭「觀察期」，爛清德拒認「九二共識」，未來4年兩岸也不會有「政治對話」，引起中外媒體高度關注，兩岸何去何從？

從國台辦今日例行發布會報名人數可觀察，中外媒體人數比之前增加至少一倍，現場攝影機高台全滿，不少攝影記者轉移會場側面拍攝。另外現場記者席平時後排都有剩餘空間，今天42個座位幾乎全滿。通常兩岸發生大事才會媒體爆滿，最近一次出現在前年裴洛西訪台。

依照以往報名參加國台辦發佈會，都是陸、台、港媒體為主，今天明顯大陸媒體人數增多，還多出2家日媒、 英國獨立電視台（ITV），發佈會大約半小時為主，今天發言人陳斌華的Q&A時間，延長到1小時20分鐘。

▲▼ 大陸國台辦記者會2023.1.17 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 攝影席完全完全爆滿。（圖／記者任以芳攝）

英國獨立電視台（ITV）記者首先關心，賴清德與大陸是否有對話機會？陳斌華重申強調，「九二共識」是兩岸對話協商的共同政治基礎，否則任何對話交往都無從談起。

該名記者也提問，「國台辦提出統一是兩岸共同願望，是根據什麼提出這樣的說法？」

陳斌華表示，「兩岸同胞都是中國人，中華文化的影響根深蒂固。」中華文明具有突出的統一性，從根本上決定中華民族各民族文化融為一體、即使遭遇重大挫折也牢固凝聚，決定了國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念，決定了國家統一永遠是中國核心利益的核心，決定了一個堅強統一的國家是各族人民的命運所系。

陳斌華稱，「兩岸迄今尚未完全統一，是歷史遺留給中華民族的創傷，受歷史和文化所影響、所決定，兩岸中國人最深沈的願望就是撫平歷史創傷、謀求國家統一。這就是我們中國人的文化和我們中國人的價值追求。」

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2023.1.17） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

台灣媒體則關注ECFA之後是否有第二波制裁？以及大陸過度對台政策產生「雙面刃」，武統的反效果，造成台灣民眾反效果？

陳斌華的整體回應再次重申「九二共識」的重要性，強調「九二共識」是兩岸共同政治基礎，沒有這個基礎無法溝通對話，「也是有關問題（ECFA）難以得到解決的根本原因。」

陳斌華也歸咎「兩岸政治分歧無法解決」是受到「台獨」思想毒害，造成台灣民眾對兩岸關係性質和國家認同問題認識出現偏差。大陸方面將會以耐心和包容心，加深台灣民眾對大陸的瞭解，減少誤解和疑慮，進而走出受「台獨」思想蒙蔽的誤區。

目前大陸內部「武統」聲浪四起，台灣民眾擔心兩岸擦槍走火？陳斌華則強調，「台灣同胞是我們的骨肉天親，兩岸同胞是血濃於水的一家人。」並且認為這是「反映了台灣各界對民進黨可能加劇台海形勢緊張動蕩的擔憂。」

陳斌華強調，「台灣地區的選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。」

陸媒關注焦點集中展望2024年兩岸關係、民間交流以及經貿走向。陳斌華強調，新的一年著眼台海形勢和兩岸關係發展變化，繼續展開兩岸民間各項交流，同時歡迎與台灣有關政黨、團體和代表性人士溝通交流。

他重申前提是，繼續堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上，兩岸才有對話空間，兩岸的事才會好商量、好解決。

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