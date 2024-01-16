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反批民進黨慣於「金錢外交」　國台辦：諾魯與台斷交站歷史正確一邊

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華回應「金錢外交」，批評民進黨胡編亂造、自曝其短 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣大選剛結束2天，南太平洋諾魯共和國（陸稱瑙魯）昨15日宣布與我方斷交，高調表態與中華人民共和國復交，外交部批評中國大陸又使出「金錢外交」。大陸國台辦晚間回應稱，諾魯與台灣斷交的決定是站在「歷史正確一邊」，慣於「金錢外交」的是民進黨，相關說法是胡編亂造，自曝其短。

陳斌華稱，在一個中國原則基礎上，中國已同全世界182個國家建立外交關係。「如今，瑙魯政府決定同台灣當局斷絕所謂『外交關係』，願同中國恢復外交關係，是跟隨時代潮流、站在歷史正確的一邊。」

陳斌華強調，「以利相交，利盡則散。」民進黨慣於「金錢外交」，失道寡助，相關的說法胡編亂造，不過是在自曝其短。

針對諾魯斷交，我陸委會晚間也發出聲明，痛批中國大陸刻意選擇在中華民國完成第8次總統直接民選，國際社會一致讚揚台灣再次創造重要民主成就之際，操弄「金錢外交」，利誘諾魯與我方斷交，意圖打壓中華民國國際空間與主權地位的作法，陸委會予以強烈譴責。

陸委會也指出，「我們呼籲中共應立即停止此種損人不利己的零和思維。」

我外交部也抨擊，諾魯向我方索要鉅資，並跟中國大陸比價。根據過去例子，中國大陸的「金錢外交」，曾出現承諾後無法實現情況。

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