台大選後展望2024台海關係　國台辦：持續推動兩岸和平與統一進程

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣2024大選落幕，外界關心對兩岸關係走向，以及之後展望2024對台政策的總體考慮？對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（17）日重申，台灣兩項選舉結果不代表台灣主流民意，選舉結果撼動不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，並且堅定一中原則、「九二共識」和反台獨。「持續推動兩岸各領域交流，同時推進祖國和平統一進程。」

陳斌華指出，「台灣地區選舉是中國的地方事務。這次台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表台灣內部主流民意。「選舉結果撼動不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢。」

陳斌華表示，我們將毫不動搖堅持體現一個中國原則的「九二共識」，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同願望，堅定不移反對「台獨」、維護和平、擴大交流、促進合作、深化融合、推進統一。

談及2023年兩岸關係發展，展望2024年兩岸關係？陳斌華指出，全面貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，廣泛團結台灣同胞，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，扎實推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定推進祖國統一進程。

政策方面，陳斌華稱，大陸方面制定出台並推動落實《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，會持續深化兩岸融合發展。

經貿方面，陳斌華指出，及時解決部分台灣食品企業註冊問題，恢復台灣農漁產品輸入大陸，幫助台胞在大陸便利使用移動支付，為台胞台企共享大陸發展機遇提供助力。台胞台企持續看好大陸市場，台商投資大陸的項目數、實際使用台資金額大幅增加，兩岸貿易保持高位運行。

陳斌華強調，我們堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅定開展反分裂、反干涉重大鬥爭，粉碎各種形式的謀「獨」挑釁和外來干涉圖謀，進一步鞏固了國際社會堅持一個中國的格局，掌握了實現祖國完全統一的戰略主動。

陳斌華表示，新的一年，將堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅持「九二共識」、反對「台獨」，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程；持續促進兩岸各領域交流合作，不斷擴大兩岸人員往來，深化兩岸融合發展，促進兩岸同胞心靈契合。希望廣大台灣同胞秉堅定站在歷史正確一邊，一道排除干擾，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展。