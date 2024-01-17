「兩岸政治分歧問題尚未解決」　國台辦：受「台獨」思想毒害

▲兩岸問題難解，大陸國台辦發言人陳斌華指稱受到「台獨」思想毒害。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

賴蕭「台獨」立場鮮明，預料未來4年兩岸更加對抗，尤其台灣選舉結果出爐後，大陸民眾「武統」聲量加大，台灣民眾擔心兩岸擦槍走火。大陸對台政策已經出現「雙面刃」，是否擔心反效果加劇？大陸國台辦發言人陳斌華今（17）日指出，「兩岸同胞是血濃於水的一家人」，由於受到「台獨」思想毒害，兩岸政治分歧問題沒有解決，大陸會有足夠耐心，為和平統一創造廣闊空間。

《東森新媒體ETtoda》提問，諾魯與台「斷交」充分顯示，大陸方面對賴蕭勝選沒有任何「觀察期」，未來在外交、經貿、軍事方面可能會有常態性緊縮措施，最終目的是警告民進黨，大陸是否考慮過，使用「高壓對抗策略」會否產生「雙面刃」效果，對於台灣民眾帶來反效果？

陳斌華首先重提，「一中原則」的堅定立場，任何歪曲事實、否定和挑戰一個中國原則的行徑都將以失敗告終。民進黨以追求「台獨」起家，頑固堅持分裂立場，拿台灣老百姓的血汗錢搞「外交突破」，買取國際承認，蒙蔽台灣民眾。

陳斌華稱，民進黨實質是圖謀否定兩岸同屬一個中國的事實，破壞中國主權和領土完整。「我們理所當然要反對、要遏制，我們維護的是包括台灣同胞在內的兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。」

大陸激烈反應可能導致「雙面刃」，讓台灣民眾觀感有反效果？陳斌華首先強調，「台灣同胞是我們的骨肉天親，兩岸同胞是血濃於水的一家人。」

▲ 賴蕭勝選延續「蔡英文路線」，大陸方面視為這是一條對抗老路。（圖／路透）

話鋒一轉，他又痛批，「受到『台獨』思想毒害，也由於兩岸政治分歧問題尚未得到解決，一些台灣同胞對兩岸關係性質和國家認同問題認識出現偏差。」

陳斌華表示，「我們願意保持足夠的耐心和包容心，不斷加深廣大台灣同胞對祖國大陸的瞭解，逐步減少他們的誤解和疑慮，進而走出受『台獨』思想蒙蔽的誤區。」

與相信廣大台灣同胞能夠堅定站在歷史正確的一邊，做堂堂正正的中國人。有強大祖國做依靠，台灣同胞的國際發展空間才能更大，在國際上腰桿才會更硬、底氣才會更足，才會更加安全、更有尊嚴。

港媒《鳳凰衛視》問及大陸民眾出現「武統」聲浪？陳斌華指出，這反映台灣各界對民進黨可能加劇台海形勢緊張動蕩的擔憂。

陳斌華再次強調的是，「台灣地區的選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。」