賴清德提「對等尊嚴」願對話　國台辦：「台獨」是交往根本障礙

▲賴清德發表勝選感言，要以「對等尊嚴」條件下與對岸溝通。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／北京報導

賴清德發表勝選談話，希望在「對等尊嚴」情況下，與中國政府重新開啓對話」。大陸國台辦發言人陳斌華今(17)日回應，「九二共識」是兩岸對話基礎，民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，是其與我們交往的根本障礙。

陳斌華指出，我們多次強調，「九二共識」是兩岸對話協商的共同政治基礎。堅持體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸就可以開展溝通對話，否則任何對話交往都無從談起。

陳斌華強調，「民進黨頑固堅持『台獨』分裂立場，是其與我們交往的根本障礙。」

陳斌華指出「，在一個中國原則基礎上，台灣任何政黨、團體同我們的交往都不存在障礙。以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠。」

▲大陸國台辦發言人陳斌華指出，只要堅持「九二共識」，兩岸的事好商量 。（圖／記者任以芳攝）

陳斌華重申「九二共識」是1992年海協會與台灣海基會達成的各自以口頭方式表述，海峽兩岸均將處於一個中國原則的九二共識，對兩岸經濟的基本互信開展對話協商，增進兩岸同胞的福祉，發揮了不可替代的重要作用，是兩岸關係和平發展的政治基礎，是兩岸關係之矛。

陳斌華表示，我們反覆強調，「只要堅持九二共識，台灣任何政黨團體，從我們交往都不存在障礙，只要堅持九個共識，兩岸之間的事情都好商量，都好解決。」

台灣13日大選落幕後，賴清德發表當選感言，除了強調「依循蔡英文路線」，也會依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等、尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，與中國展開自信交流合作，達到和平共榮的目標。

當晚大陸國台辦於晚間也回應，「台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨不能代表島內民意主流。」並且重申堅持一中原則與「九二共識」、反對台獨立場之下，願以台灣各政黨、團體、各界人士推進兩岸交流。