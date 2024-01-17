　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

賴清德提「對等尊嚴」願對話　國台辦：「台獨」是交往根本障礙

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，蔡英文陪同賴清德與蕭美琴上台向支持者致意。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德發表勝選感言，要以「對等尊嚴」條件下與對岸溝通。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／北京報導

賴清德發表勝選談話，希望在「對等尊嚴」情況下，與中國政府重新開啓對話」。大陸國台辦發言人陳斌華今(17)日回應，「九二共識」是兩岸對話基礎，民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，是其與我們交往的根本障礙。

陳斌華指出，我們多次強調，「九二共識」是兩岸對話協商的共同政治基礎。堅持體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸就可以開展溝通對話，否則任何對話交往都無從談起。

陳斌華強調，「民進黨頑固堅持『台獨』分裂立場，是其與我們交往的根本障礙。」

陳斌華指出「，在一個中國原則基礎上，台灣任何政黨、團體同我們的交往都不存在障礙。以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠。」

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2023.1.17） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華指出，只要堅持「九二共識」，兩岸的事好商量 。（圖／記者任以芳攝）

陳斌華重申「九二共識」是1992年海協會與台灣海基會達成的各自以口頭方式表述，海峽兩岸均將處於一個中國原則的九二共識，對兩岸經濟的基本互信開展對話協商，增進兩岸同胞的福祉，發揮了不可替代的重要作用，是兩岸關係和平發展的政治基礎，是兩岸關係之矛。

陳斌華表示，我們反覆強調，「只要堅持九二共識，台灣任何政黨團體，從我們交往都不存在障礙，只要堅持九個共識，兩岸之間的事情都好商量，都好解決。」

台灣13日大選落幕後，賴清德發表當選感言，除了強調「依循蔡英文路線」，也會依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等、尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，與中國展開自信交流合作，達到和平共榮的目標。

當晚大陸國台辦於晚間也回應，「台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨不能代表島內民意主流。」並且重申堅持一中原則與「九二共識」、反對台獨立場之下，願以台灣各政黨、團體、各界人士推進兩岸交流。

ET快訊
中信兄弟公布洋將陣容！　大聯盟等級左投來了
快訊／國道1號「3車追撞」　回堵2km
富到流油！汶萊國王1500億超狂收藏曝　7000豪車「沒有買
趙少康喊話民眾黨：放下大選過程中的小恩小怨
快訊／諾魯議會批准與中國恢復外交關係
快訊／賴清德退出新潮流！
小班簽性愛條款「1周4次」被榨乾！　爆婚變珍妮佛羅培茲
快訊／安晨妤被爆當小三　正宮3聲明怒嗆「已備證據提告」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

地勤背對蹲下撿文件…下秒遭「飛機巨輪輾壓」慘死！公司判賠354萬

圓明園小天鵝「腳蹼潰爛」！恐終身殘疾　遊客為拍照驅趕所致

江西文旅請「小馬雲」拍宣傳影片！網友一面倒罵翻：故意騙點閱

2024年博鰲亞洲論壇3／26舉行　台灣企業家預計出席

「兩岸政治分歧問題尚未解決」　國台辦：受「台獨」思想毒害

千萬網紅深夜素顏直播！淚控遭「前婆婆暴打」　兒子嚇傻喊媽媽

陸2023房地產開發投資金額下降9.6％　商品房待售面積增加19％

賴清德提「對等尊嚴」願對話　國台辦：「台獨」是交往根本障礙

大陸人口連續2年負增長！　比上一年減少208萬

一位難求！陸海底撈新增「簇絨槍DIY地毯」服務　最貴438元

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

驚悚畫面！女騎士闖紅燈被撞飛,　騰空翻轉撞翻對向2騎士慘死

嫌擄走1女逃往礁溪對警開3槍　與警駁火「中2槍」送醫搶救中

喵弄掉坐墊意外蓋到奴才臉　她傻眼：還以為要被暗殺...

地勤背對蹲下撿文件…下秒遭「飛機巨輪輾壓」慘死！公司判賠354萬

圓明園小天鵝「腳蹼潰爛」！恐終身殘疾　遊客為拍照驅趕所致

江西文旅請「小馬雲」拍宣傳影片！網友一面倒罵翻：故意騙點閱

2024年博鰲亞洲論壇3／26舉行　台灣企業家預計出席

「兩岸政治分歧問題尚未解決」　國台辦：受「台獨」思想毒害

千萬網紅深夜素顏直播！淚控遭「前婆婆暴打」　兒子嚇傻喊媽媽

陸2023房地產開發投資金額下降9.6％　商品房待售面積增加19％

賴清德提「對等尊嚴」願對話　國台辦：「台獨」是交往根本障礙

大陸人口連續2年負增長！　比上一年減少208萬

一位難求！陸海底撈新增「簇絨槍DIY地毯」服務　最貴438元

地勤背對蹲下撿文件…下秒遭「飛機巨輪輾壓」慘死！公司判賠354萬

小優遇渣男抓包「性愛照、女性內衣褲」！　傻眼反被情勒：那是我媽的

陳喬恩罕PO泳裝照！「解放三角泳褲」海邊狂露鉛筆腿 網驚：太瘦了吧

以為退民進黨！PPT炸鍋了　大膽預言「賴清德下一步」曝光

爆不倫已婚醫遭提告！　「前元祖少奶」安晨妤再反擊開嗆正宮

超商首賣「鳳梨釋迦蛋糕捲」！只要10元開吃　香甜奶霜＋鳳梨醬超迷人

圓明園小天鵝「腳蹼潰爛」！恐終身殘疾　遊客為拍照驅趕所致

馬國男禮盒藏3千萬海洛因！機+酒「免費旅遊」　首次來台就被抓

快訊／國1南下北斗路段「3車追撞」！回堵2km　現場畫面曝光

丁學文／彎道超車　中國電動車逆襲特斯拉

大陸熱門新聞

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

網紅名醫猝死享年46歲！同事曝死因：可能和感冒有關

小三是公司正妹同事…國企主管趁老婆懷孕出軌

網路談戀愛被分手還遭騙錢！哥一聽金額傻眼

車商爆「女模情慾DEMO片」外流　陸業者報案喊冤

女兒遠嫁！老爸坐車1200公里探望「慘遭冷落」

包機送癌末媽回大陸老家！兒：在台灣都在等死

陸「鋼琴」銷量雪崩式下跌 二手業者：入不敷出工廠倒一大半

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

菲總統賀賴清德當選　被陸嗆：多讀讀書

分析/諾魯今賀電、明斷電外交警訊？

四川現人類感染H5N6！59歲女情況嚴重曾到活禽市場

肉夾饃生意太好！被梅花糕店檢舉「倒店」

千萬網紅深夜直播！淚控遭「前婆婆暴打」

更多熱門

相關新聞

台灣大選後如何展望2024台海關係？

台灣大選後如何展望2024台海關係？

台灣2024大選落幕，外界關心對兩岸關係走向，以及之後展望2024對台政策的總體考慮？對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（17）日重申，台灣兩項選舉結果不代表台灣主流民意，選舉結果撼動不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，並且堅定一中原則、「九二共識」和反台獨。「持續推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。」

國台辦反批民進黨慣於「金錢外交」

國台辦反批民進黨慣於「金錢外交」

國台辦讚賞諾魯做出正確抉擇　

國台辦讚賞諾魯做出正確抉擇　

賴蕭執政面對北京極限壓力

賴蕭執政面對北京極限壓力

陸委會呼籲中共：尊重台灣民主選舉結果

陸委會呼籲中共：尊重台灣民主選舉結果

關鍵字：

國台辦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

快訊／國3清晨事故　全線封閉

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

即／高雄姊妹機車雙載遭撞飛　27歲妹當場死亡

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

IU4月「首度攻上小巨蛋」連唱兩天

宏都拉斯和台斷交後現況！千人失業、12.1億外匯蒸發

快訊／立法院長選舉「韓昌配」？　黃國昌表態了

徐巧芯PO文「進口蛋恐致癌」！遭警移送結果曝

愛莉莎莎泰國買房「退坑血淚」全起底！

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面