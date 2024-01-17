才把「乾哥乾妹」看板拆下　猛鬼大樓外牆掛「我要活下去」...

記者邱中岳／台北報導

新北市國三生命案，主嫌「乾哥乾妹」已被新北地院少年法庭裁定收容於台北少年觀護所，北市錦新大樓新任主委周朝陽，在新北市五股街頭掛上「乾哥乾妹」看板揭露兩人「畫像」，今天已拆除，但周也在錦新大樓外牆掛上看似選舉廣告的看板，仔細一看戳章下投的竟是「我要活下去」，主要是希望大樓不要再有事故發生。

新北市發生國三生遭割頸命案，錦新大樓主委周朝陽在新北市五股區掛上巨幅看板，上面寫著「乾哥乾妹、人神共憤」等語，周表示，長期關注婦幼議題，所以才會掛上看板，但因未事先申請，遭相關單位要求拆除，並已在今早完成拆除。

▲錦新大樓主委周朝陽在大樓外牆懸掛「我要活下去」看板。（圖／記者邱中岳攝）

不過除了「乾哥乾妹」看板，周朝陽也在被稱為「猛鬼大樓」的錦新大樓外牆上，掛上「我要活下去」的大型外牆直幅看板，上面還寫道「珍惜生命、絕不錯擇」，周朝陽表示，因為省去租金費用，所以這幅大約花費4萬元。

周朝陽表示，有鑒於錦新大樓發生許多外來人士跑到頂樓墜落事件，所以為了避免再度發生憾事，所以才會在外牆懸掛看板提醒民眾，但是因為看板上有戳章，也讓民眾誤以為是選舉廣告。

▲周朝陽在大樓外牆懸掛「我要活下去」看板，希望錦新大樓不要再有事故。（圖／記者邱中岳攝）

周朝陽指出，有民眾看到戳章以為是選舉廣告，但是其實就是要民眾選擇「我要活下去」的概念當作發想，周也感慨，希望人能夠勇敢的活下去，不要因為挫折就想不開。

「抗癌快樂過日子！」周朝陽也舉出自身罹患血癌的狀況，目前仍在接受標靶治療抗癌，雖然不知道會不會成功，但還是快樂的過每一天。