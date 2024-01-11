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社會 社會焦點 保障人權

掛「乾哥乾妹」巨幅畫像價碼曝　周老板親現身：做了就不怕罰

記者邱中岳／台北報導

北市錦新大樓現任主委周朝陽，本身是廣告看板業主，日前在新北市五股區通往八里淡水的龍米路口，懸掛「乾哥乾妹」巨幅看板引發爭議。周11日也受訪表示，自己從小就喜歡小孩子，做看板賺到錢後成立基金會，長期關注婦幼議題，因為看到小商人在臉書的貼文，所以引用其照片製作文案，看板估計會懸掛1個月，費用連同製作、租金以及裝卸的吊車，約6萬元左右。

▲▼錦新大樓主委周朝陽也是廣告業主，成立基金會長期關注婦幼議題。（圖／記者邱中岳攝)

▲錦新大樓主委周朝陽也是廣告業主，成立基金會長期關注婦幼議題。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼錦新大樓主委周朝陽也是廣告業主，成立基金會長期關注婦幼議題。（圖／記者邱中岳攝)

70歲的周朝陽從1977年開始獨立創業，經營廣告看板產業達47年之久，因為喜歡小朋友，所以也成立首創文教基金會，長期關注婦幼議題。

周朝陽指出，1997年看到白曉燕命案喧騰一時，因此就在五股區通往淡水、八里的龍米路口掛上懸賞看板，當時陳進興等人還一度逃到板橋，周當時住在板橋，還被朋友開玩笑說「可能來找你尋仇」。

▲▼錦新大樓主委周朝陽（紅圈）日前槓上公共空間資產公司，還將砌牆直接踹倒。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲錦新大樓主委周朝陽懸掛「乾哥乾妹」巨幅廣告，費用約6萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

周朝陽表示，後續也關注許多婦幼議題，都會在該處懸掛看板，日前因為新北市國三生命案，緊急找來美工設計圖案，以及小商人放在網路上的圖案作為底圖，並加上「人神共憤」的字樣，緊急輸出2天就找吊車上架。

至於為何會用「乾哥乾妹」照片，周也指出，當初小商人在網路上貼出圖片，所以乾脆直接引用小商人的照片上去，前後加上製作、輸出以及吊車懸掛、租金等費用約6萬元。

▲▼錦新大樓主委周朝陽（紅圈）日前槓上公共空間資產公司，還將砌牆直接踹倒。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲錦新大樓主委周朝陽喜歡小朋友，所以從白曉燕案就開始懸掛廣告，關注婦幼問題。（圖／記者邱中岳翻攝）

周朝陽強調，預計巨幅廣告會放置1個月，對於政府是否要開罰並沒有太多想法，認為對的事情要先做，做了就不要怕，重點是要對社會有意義，如果顧及太多就沒有辦法執行。

錦新大樓日前因為公共空間爆發爭議，公共空間的產權公司找來工人將通往電梯的空間砌牆阻擋，當場與現任主委周朝陽發生爭執，周一怒之下將磚牆踢倒，雙方因此鬧上警局，互相提出告訴。

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