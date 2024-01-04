錦新大樓砌牆封通道爆衝突　里長嘆：有股無形的力量在阻擋

▲錦新大樓爆砌牆衝突，住戶將施工中的磚牆踢倒，里長感嘆，有股無形的力量在阻擋。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區錦新大樓有「猛鬼大樓」、「最猛凶宅」的稱號，人員進出都沒有管理員控管、電梯以及逃生梯都沒有管制作為，進而常發生多起從頂樓墜落的意外，3日又傳出前門通往電梯的公共空間產權糾紛，持有產權的旭耀公司派人將部分出入口封死，住戶怒將正在堆砌的磚牆踹倒，里長暗喻「有股無形的力量在阻擋」。

錦新大樓前身為飯店，在39年前發生火災意外，當時帶走19條人命，自此之後，錦新大樓意外事故就沒有少過，陸續發生縱火案、情侶雙屍命案等事件，錦新大樓自此被人稱為「猛鬼大樓」、「最猛凶宅」等稱號，為防止外人闖入發生墜落，日前才剛裝上磁扣以及安全裝置。

▲錦新大樓爆砌牆衝突，住戶在深夜又將踢倒的磚牆拆除開路。（圖／記者邱中岳翻攝）

3日上午11時許，有工人進入錦新大樓，據了解，因為錦新大樓前門公共空間為旭耀公司所有，原本將公共空間租給管委會，但管委會卻以收不到管理費為由多年沒繳錢，持有公共空間產權的旭耀公司因此在錦新大樓出入口張貼公告。

公告內容指出，原本前門通往電梯的公共空間，由錦新大樓管委會承租，但多年沒有支付費用，累積費用達上千萬，即日起收回。旭耀3日派工人前往將通往電梯的通道封住，但住戶與產權公司雙方爆發激烈口角，甚至還怒將已經砌好的磚牆踢倒，雙方因此鬧上警局。

▲錦新大樓公共空間產權公司因收不到管委會租金，決定砌牆不讓通行。（圖／記者邱中岳攝）

事後雙方互相提出告訴，讓原本好心替錦新大樓集資安裝門禁裝置的里長舒贛臺感到相當無言，在臉書上抒發情緒，寫到「自從募款替這個財務困難的大樓裝設門禁，可是總覺得有股『無形的力量在阻擋』，今天的衝突是否和門禁的裝設有關？？」

據知情人士透露，錦新大樓公共空間堆砌磚牆一事鬧上新聞版面後，4日北市府建管處也派人前往現場，並指出施工並未提出申請，所以構成違規施工；有住戶也不滿堆砌磚牆，4日凌晨2時許將原本被踢倒的磚牆全部拆除，直接「開出一條路」。

錦新大樓墜樓意外事故頻傳，北市副議長、當地里長以及相關單位高度重視，目前里長也將持續找雙方召開協調會，希望能夠儘速解決錦新大樓的問題，里長也點出協調會的重點：錦新大樓出入通道既然歸私人公司所有，如此一來錦新大樓並沒有「真正大門」，大門究竟在哪裡？