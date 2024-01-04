　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

錦新大樓砌牆封通道爆衝突　里長嘆：有股無形的力量在阻擋

▲▼錦新大樓通往電梯通道被砌磚牆擋道，現場火氣十足爆發衝突，1男直接踹倒正在堆砌的磚牆。（圖／記者邱中岳攝）

▲錦新大樓爆砌牆衝突，住戶將施工中的磚牆踢倒，里長感嘆，有股無形的力量在阻擋。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區錦新大樓有「猛鬼大樓」、「最猛凶宅」的稱號，人員進出都沒有管理員控管、電梯以及逃生梯都沒有管制作為，進而常發生多起從頂樓墜落的意外，3日又傳出前門通往電梯的公共空間產權糾紛，持有產權的旭耀公司派人將部分出入口封死，住戶怒將正在堆砌的磚牆踹倒，里長暗喻「有股無形的力量在阻擋」。

錦新大樓前身為飯店，在39年前發生火災意外，當時帶走19條人命，自此之後，錦新大樓意外事故就沒有少過，陸續發生縱火案、情侶雙屍命案等事件，錦新大樓自此被人稱為「猛鬼大樓」、「最猛凶宅」等稱號，為防止外人闖入發生墜落，日前才剛裝上磁扣以及安全裝置。

▲▼錦新大樓爆砌牆衝突，住戶在深夜又將踢倒的磚牆拆除開路。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲錦新大樓爆砌牆衝突，住戶在深夜又將踢倒的磚牆拆除開路。（圖／記者邱中岳翻攝）

3日上午11時許，有工人進入錦新大樓，據了解，因為錦新大樓前門公共空間為旭耀公司所有，原本將公共空間租給管委會，但管委會卻以收不到管理費為由多年沒繳錢，持有公共空間產權的旭耀公司因此在錦新大樓出入口張貼公告。

公告內容指出，原本前門通往電梯的公共空間，由錦新大樓管委會承租，但多年沒有支付費用，累積費用達上千萬，即日起收回。旭耀3日派工人前往將通往電梯的通道封住，但住戶與產權公司雙方爆發激烈口角，甚至還怒將已經砌好的磚牆踢倒，雙方因此鬧上警局。

▲▼錦新大樓通往電梯通道被砌磚牆擋道，現場火氣十足爆發衝突，1男直接踹倒正在堆砌的磚牆。（圖／記者邱中岳攝）

▲錦新大樓公共空間產權公司因收不到管委會租金，決定砌牆不讓通行。（圖／記者邱中岳攝）

事後雙方互相提出告訴，讓原本好心替錦新大樓集資安裝門禁裝置的里長舒贛臺感到相當無言，在臉書上抒發情緒，寫到「自從募款替這個財務困難的大樓裝設門禁，可是總覺得有股『無形的力量在阻擋』，今天的衝突是否和門禁的裝設有關？？」

據知情人士透露，錦新大樓公共空間堆砌磚牆一事鬧上新聞版面後，4日北市府建管處也派人前往現場，並指出施工並未提出申請，所以構成違規施工；有住戶也不滿堆砌磚牆，4日凌晨2時許將原本被踢倒的磚牆全部拆除，直接「開出一條路」。

▲▼錦新大樓近2個月傳出3人墜落意外，掉進一旁的社會住宅，引起市府單位重視。（圖／記者邱中岳攝）

錦新大樓墜樓意外事故頻傳，北市副議長、當地里長以及相關單位高度重視，目前里長也將持續找雙方召開協調會，希望能夠儘速解決錦新大樓的問題，里長也點出協調會的重點：錦新大樓出入通道既然歸私人公司所有，如此一來錦新大樓並沒有「真正大門」，大門究竟在哪裡？

ET快訊
剛求婚就吵架！作家H認「磨合難度高」道歉
快訊／範圍擴大！　7縣市低溫特報
快訊／「乾妹」到警局做筆錄！　律師陪同
快訊／新光銀行員挪用客戶逾2000萬　挨罰800萬
汐止男西瓜刀殺瑪爾濟斯扔公園！　領養11貓狗剩2隻
快訊／張誌家靈堂遺照曝　姊哽咽：還不敢讓孩子知道
快訊／教育部拍板！「2情況」老師可對學生搜查
1歲嬰遭保母丈夫毆打　「顏面骨裂」常驚恐大叫
年輕人收到1張通知單改投侯康　陳學聖：戰爭與和平慢慢發酵
孫興回台發展！住前妻林美貞家　曝小9歲女友反應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／蒙面人持菜刀搶郵局！局長攔阻分文未失　匪3hrs落網

快訊／國三生遭割頸「新北院挨轟擺爛」！　乾妹赴警局做筆錄了

機車等紅燈！紅臉阿北三字經狂譙騎士　台南警：最高可罰500

張誌家12日公祭！姊淚曝「最後踉蹌身影」：不敢讓孩子知道

8年級生組販毒集團　警鋸開保險箱驚見轉輪霰彈槍+達姆彈

快訊／新北牛排館廚房起火　顧客驚嚇衝出餐廳！員工緊急撲滅

快訊／阿里山公路水泥車撞對向護欄翻覆　駕駛受困被救出

錦新大樓砌牆封通道爆衝突　里長嘆：有股無形的力量在阻擋

花蓮1歲嬰遭保母丈夫毆打「顏面骨裂」常驚恐大叫　母心疼提告

張誌家猝逝…哥曝他「心中1遺憾」：等不到了！原訂3月全家出遊

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

北市內湖2裝潢工雙屍命案　離奇頭腳反向...檢下午相驗

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

錦新大樓管委會積欠千萬租金　所有權人砌牆阻通行住戶不滿

飯店不給流程＋房間鑰匙　新娘瘋狂抱怨壓力山大XD

快訊／蒙面人持菜刀搶郵局！局長攔阻分文未失　匪3hrs落網

快訊／國三生遭割頸「新北院挨轟擺爛」！　乾妹赴警局做筆錄了

機車等紅燈！紅臉阿北三字經狂譙騎士　台南警：最高可罰500

張誌家12日公祭！姊淚曝「最後踉蹌身影」：不敢讓孩子知道

8年級生組販毒集團　警鋸開保險箱驚見轉輪霰彈槍+達姆彈

快訊／新北牛排館廚房起火　顧客驚嚇衝出餐廳！員工緊急撲滅

快訊／阿里山公路水泥車撞對向護欄翻覆　駕駛受困被救出

錦新大樓砌牆封通道爆衝突　里長嘆：有股無形的力量在阻擋

花蓮1歲嬰遭保母丈夫毆打「顏面骨裂」常驚恐大叫　母心疼提告

張誌家猝逝…哥曝他「心中1遺憾」：等不到了！原訂3月全家出遊

泰民甜喊「姐姐」遭無視　潤娥驚覺秒變臉露甜美笑容

電車隨機刺4人「男歪歪斜斜衝出來」　台灣主播直擊：有人躺地上

60歲孫興愛女結婚「女婿大他一歲」　傻眼下馬威：必須好好愛她！

分手還要裝深情三大星座！TOP 1合理化行為　「為你著想」變口頭禪

台北戰神換主帥再出發　隊長林宜輝新年願望要奪冠

擬租車公開「割頸案2嫌照」！會被交部釘？公總駁：廣告歸地方管

30歲女子出差35天＋加班71小時！猝死疑過勞　公司稱：可調休

科技男北漂「工作第1年存50萬」見房價絕望躺平！網曝更殘忍1事

米可白自嘲不是「白肉底」　軋戲壓力大全臉起疹子

張家輝拍《怒潮》爆導演禁慾　提王大陸：人不風流枉少年

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

社會熱門新聞

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

國道深夜「時速402km」狂飆！影片車款曝光

台中妹遭強闖租屋處性侵！鄰居一聽關電視裝死

即／新北女雙腿骨折慘死社區大樓旁　身分待查

2裝潢工「困掀床」毒死　高大成：沒嘔吐物疑點多

天母夫妻虐印傭「斷牙、耳聾」　提100萬換撤告

亡妻遺產過戶給新歡！他暴力逼上床：做愛換房

辦割喉案挨轟「擺爛」　新北院：不予評論

張誌家深圳猝逝　母姊哀痛捧骨灰回台

台中大型賭場被抄！正妹荷官性感耶誕裝搶眼

即／驚悚片！彰化馬路「瞬間隆起石塊炸開」

更多熱門

相關新聞

錦新大樓砌牆阻通行　現場衝突怒踹磚牆

錦新大樓砌牆阻通行　現場衝突怒踹磚牆

北市中山區錦新大樓被網友封為「猛鬼大樓」、「最猛凶宅」的稱號，加上管制鬆散、人員進出都沒有管理員控管、電梯以及逃生梯都沒有管制作為，進而常發生多起從頂樓墜落的意外，3日又傳出前門通往電梯的公共空間產權糾紛，公共空間產權所有的旭耀公司也派人將部分出入口封死，現場2派人馬也因發生口角，1名住戶怒將正在堆砌的磚牆踹倒。

即／錦新大樓爆糾紛！產權公司砌牆封通道

即／錦新大樓爆糾紛！產權公司砌牆封通道

錦新大樓加裝感應門禁裝置　每戶發磁扣管制出入

錦新大樓加裝感應門禁裝置　每戶發磁扣管制出入

「猛鬼大樓」3週傳3死房市仍不墜　9戶屋主轉手全賺錢

「猛鬼大樓」3週傳3死房市仍不墜　9戶屋主轉手全賺錢

錦新大樓墜3人「2人掉建地」工人無奈

錦新大樓墜3人「2人掉建地」工人無奈

關鍵字：

錦新大樓磚牆無形的力量

讀者迴響

熱門新聞

7張千萬發票無人領　消費地點、金額一次看

OL離職8個月　竟收到前公司發的年終獎金

丫頭被傳4年婚姻分居

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

作家H「就結束吧」！求婚成功1個月疑鬧翻

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

大象體操張凱婷等不到主辦回應：相當痛苦

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

日航道歉！證實機上2隻寵物「未能救出」

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

「情色教主」突拋震撼彈！

國道深夜「時速402km」狂飆！影片車款曝光

王彩樺女兒跨年露肩又露腿！「好友全正妹」網：女團出道

林靖恩跨年砸飯店睡ATM　沉默4天吐37字心聲

更多

最夯影音

更多
《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面