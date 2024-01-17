快訊／五股「乾哥乾妹」巨幅看板拆了　錦新大樓主委曝原因

記者邱中岳／台北報導

新北市國三生命案，主嫌「乾哥乾妹」已被新北地院少年法庭裁定收容於台北少年觀護所，北市錦新大樓新任主委周朝陽在新北市五股街頭掛上「乾哥乾妹」看板揭露兩人「畫像」，由於並未向新北市政府申請許可，17日上午已經拆除。

據瞭解，周朝陽懸掛巨幅看板，並未向新北市府申請許可證，依據建築法規定，未申請審查許可，擅自設置招牌廣告或樹立廣告者，可處建築物所有權人、土地所有權人或使用人新台幣4萬元以上、20萬元以下罰鍰。

▲乾哥乾妹巨幅看板拆了，周朝陽表示相關單位已告知。（圖／記者邱中岳翻攝）

周朝陽先前受訪時表示，他長期關注許多婦幼議題，因此會在該處懸掛看板，日前因為新北市國三生命案，緊急找來美工設計圖案，以及小商人放在網路上的圖案作為底圖，並加上「人神共憤」的字樣，緊急輸出2天就找吊車上架。

當時他強調，巨幅看板會放置1個月，對於政府是否要開罰並沒有太多想法，認為對的事情要先做，做了就不要怕，重點是要對社會有意義，如果顧及太多就沒有辦法執行。

▲乾哥乾妹看板懸掛申請並沒有相關單位許可恐面臨罰鍰，周朝陽也在17日拆除巨幅看板。（圖／記者邱中岳翻攝）

依據建築法規定，周朝陽並沒有向主管單位申請許可，所以恐面臨最高20萬罰鍰；周朝陽表示，廣告公會已經告知，相關單位要求拆除，所以也配合在17日上午進行拆除作業，不要讓承辦單位難做事。