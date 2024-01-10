慈禧大跳「科目三」！AI影片嚇壞陸網友：不要玩死人啦

大陸中心／綜合報導

抖音神曲「科目三」舞蹈在網路爆紅，民眾爭相模仿。大陸網路近日流傳一段利用AI技術，令鼎鼎大名的歷史人物「慈禧太后」大跳「科目三」的影片，不少人看後驚呼「好可怕」、「不要玩死人啦！」。

大陸網路近日流傳多段慈禧太后跳舞的影片，其中最受熱議的是利用黑白照片為基礎，透過AI生成技術加工，穿著華服、表情莊重的慈禧變身「熱舞太后」，展示「科目三」舞蹈，乍看宛如慈禧「活過來」一般。另外還有彩色版本。

▼ 影片畫面 。（圖／翻攝自秒拍）

影片在微博引發熱議，大批網友直呼「太可怕了」，「點開就立馬退出來了，太瘮人了（太嚇人了）」、「僵屍啊」、「這個，很是有點陰間啊」。不過也有民眾表示無須這麼嚴肅，「還挺俏皮滴，老來俏」、「想起了俏夕陽那個舞蹈隊」。也有人反思AI技術的影響，「AI無心」。

資料顯示，慈禧全稱為孝欽顯皇后葉赫那拉氏，亦稱那拉太后或西太后，享壽72歲，為清文宗咸豐皇帝時期的懿貴妃，同時是清穆宗同治皇帝的生母，是清朝同治、光緒年間中國實際上的最高統治者，也是中國史上最後一位享有太皇太后頭銜的人。

慈禧是清朝最具爭議性的人物之一，統治清王朝47年間，不但戀權且生活極致奢華，不管此時內憂外患的環境和民生疾苦。不過，也有學者指出，慈禧在位時廢除纏足舊習、改革教育制度如廢除科舉制上做出貢獻。