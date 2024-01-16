寧夏夜市「科目三比賽」被噓！主辦方曝選歌原因：已超出預期人數

▲寧夏夜市舉辦舞蹈競賽。（圖／翻攝自Facebook／寧夏觀光夜市）

記者曾筠淇／綜合報導

寧夏夜市昨日透過粉專發文，公布今年的第一個活動，「就是要到寧夏科目三」。民眾只要報名參加，就算沒有得名，也能拿到200元的悠遊付現金回饋券。不過消息曝光後，大票網友卻直呼，「誰想的？超尬」、「你不尷尬，尷尬的就是別人」。

粉專「寧夏觀光夜市」昨（15日）晚發布貼文，「寧夏夜市2024新年活動第一炮～夯～夯～夯～就是要到寧夏科目三」，預告寧夏夜市將於1月25日星期四晚間6時舉辦「科目三舞蹈比賽」。活動只開放20組人報名參加，額滿為止，且不開放現場報名。

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粉專透露，競賽將由學生、夜市協會組成評審團，以人數、舞蹈、造型、吸精度作為評分標準。人數部分，可「1至3人，人數增加有分數加成」。

至於獎品，第一名可獲得巨大悠遊卡和5000元悠遊付儲值金；第二名可獲得3000元悠遊付儲值金；第三名可獲得2000元悠遊付儲值金。若沒有得名，參加獎為200元悠遊付現金回饋券，且前10組報名可再加碼獲得紀念版悠遊卡1張。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「報名」、「太瘋狂了」、「科目三不如求佛」、「這都有比賽」。消息也被轉貼至PTT上，不少網友也討論道，「這是海底撈尾牙比賽嗎」、「真有創意」、「這舞真的難看」、「潮到我跟不上了」。

雖然有部分網友對於活動給出負面評價，但稍早經《ETtoday新聞雲》詢問，寧夏觀光夜市透露，「目前報名已經超過預期人數，正在一一電話確認中」。至於為何會挑選「科目三」（歌曲為〈一笑江湖〉）作為曲目？寧夏夜市說明，「只是想蹭點趨勢熱度跟吸引一些年輕人關注我們夜市」。