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社會 社會焦點 保障人權

真心換絕情！「好友」借門號下單3次　少年收千元帳單傻住

記者黃翊婷／綜合報導

台東曾姓男子2022年9月間使用蕭姓男子的手機門號註冊Instagram帳號，接著跑去追蹤未成年少年小豪（化名），讓對方誤信自己是久未聯繫的好友，成功借到小豪的手機門號並上網消費3次，直到對方收到1710元的帳單才知道上當了。台東地院法官審理後，依行使偽造準私文書罪判處曾男有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲▼蘋果手機。（圖／CFP）

▲小豪誤以為曾男是真的「朋友」，才會答應借出手機門號，沒想到卻因此受騙。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，25歲的曾男使用不詳方式取得蕭姓男子的手機門號，並用來註冊Instagram帳號，2022年9月20日他利用該帳號追蹤小豪，讓小豪誤以為自己是久未聯繫的好友，成功誘騙小豪將自己的手機門號借出。

曾男拿到小豪的手機門號之後，2分鐘內在iTune Store消費3次，總計1710元，並將小豪提供的簡訊認證號碼回填給交易平台，順利換取商品。本以為只是順手幫了一下好友的小豪，直到收到帳單，才驚覺受騙，趕緊前往警局報案。

台東地院法官審理後，認為曾男為了獲取不法得利，利用上述方式騙取小豪的信任，對他人財產權及法律欠缺尊重，也對交易平台公司、電信公司產生危害，行為應予非難，考量到他直到出庭時才坦承犯行，至今仍未與小豪達成和解或賠償，最終依行使偽造準私文書罪，判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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