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社會 社會焦點 保障人權

每周3天告白鄰居女兒　單戀男一句「讓我親一下」被判4個月

記者黃翊婷／綜合報導

台東吳姓男子對鄰居的女兒A心生愛慕，明知對方尚未成年且已經明確拒絕追求，仍自2022年10月初開始，以每周3天的頻率「告白」，不僅親密稱呼A女為「親愛的」，還曾在兩人獨處時說出「要不要讓我抱一下、親一下」等話。台東地院法官審理後，認為吳男涉及反覆跟蹤、騷擾，影響到A女的日常生活，日前依成年人故意對少年犯跟蹤騷擾罪，判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲▼女學生。（圖／CFP）

▲吳男想追求鄰居的女兒，被拒絕仍糾纏不休。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，吳男與A女是鄰居關係，他明知A女未滿18歲，仍因心生愛慕展開追求，但被A女明確拒絕之後，他依舊不願意放棄，並自2022年10月初開始，以每周3天的頻率去找A女的父親聊天，再利用這個機會接近A女，親密稱呼對方為「親愛的」、「女朋友」。

此外，吳男還曾趁著與A女獨處的機會，向對方說出「要不要讓我抱一下、親一下」等話。A女因為不堪騷擾，才將這件事情告訴父親，並在父親的陪同下向警方報案。

吳男到案之後，對於上述行為皆坦承不諱。台東地院法官認為，吳男有賭博前科，因為愛慕A女，進而有意追求，卻不顧對方意願，為了達到目的反覆跟蹤、騷擾，反而讓A女心生恐懼且影響到日常生活，行為實屬不該，考量到他的犯罪動機、目的、手段、犯罪所生危害、次數等因素，加上至今仍未與當事人達成和解或調解，最終依成年人故意對少年犯跟蹤騷擾罪，判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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