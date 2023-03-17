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社會 社會焦點 保障人權

想談師生戀！他狂示愛「老婆大人回家幫我生小孩」　結局慘了

記者黃翊婷／綜合報導

台東37歲男子阿哲（化名）與A女是師生關係，他追求不成，竟在2個月內瘋狂打電話、傳訊息、前往職場堵人，甚至傳送「快回家幫我生小孩吧，老婆大人」等訊息示愛，結果不但人沒有追到，還害自己吃上官司，被台東地院法官依跟蹤騷擾罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲▼手機詐騙,偷情,滑手機,秘密訊息,不法交易。（圖／記者周宸亘攝）

▲阿哲狂傳訊息騷擾A女。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，阿哲和A女皆是成年人，雙方為師生關係，他頻頻出招追求，但一直沒有成功，2022年6月間他先是打電話質問A女為何要封鎖自己，接著2度前往對方的工作地點堵人，甚至在電話號碼被封鎖之後，還跑去診所借電話撥打，並跳針式質問「想與妳見面、為什麼封鎖我、為什麼不見我」。

阿哲糾纏1個月仍不放棄，2022年7月間透過LINE持續傳送訊息騷擾A女，內容包含「可以請老婆大人回家了嗎」、「我想讓妳做我的女人」、「如果能和妳在一起，對我來說，又有點夢幻」、「不要讓我整天在外面找妳」、「快回家幫我生小孩吧，老婆大人」、「真的很愛妳」，接著附上多個親吻擁抱的貼圖。

A女忍了2個月終於受不了，於是自行前往警局報案。台東地檢署調查後認為，阿哲做出的上述跟蹤騷擾行為，已經嚴重影響A女的日常生活和社會活動，因此決定依違反《跟蹤騷擾防制法》將他起訴。

台東地院法官認為，阿哲心儀A女，卻不用理性方式追求，只為了滿足自身私慾，不顧對方意願反覆做出騷擾行為，考量到他犯後已坦承犯行，態度尚可，最終依跟蹤騷擾罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

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