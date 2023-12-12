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社會 社會焦點 保障人權

疑夫外遇捉姦怒丟1串香蕉　人妻挨罰6000元

記者黃翊婷／綜合報導

台東林姓人妻懷疑丈夫外遇，2022年9月間跑到友人A住家並強行進入車庫，被阻止之後，一氣之下竟抓起旁邊一串香蕉丟擲，結果挨告，一次觸犯兩罪，日前被台東地院法官依侵入住宅罪、毀損他人物品罪分別判刑，合併應執行拘役6日，得易科罰金6000元。

▲▼香蕉。（圖／CFP）

▲林女跑進別人家亂丟香蕉洩憤，結果挨罰6000元。（示意圖／CFP）

判決書中記載，林女懷疑丈夫正在友人A的住家與「小三」偷情，2022年9月11日凌晨1時許未經同意強行闖入友人A的住家車庫，揚言要找丈夫，經友人A的子女制止，竟情緒失控，抓起車庫內的一串香蕉丟擲，導致香蕉蒂頭與果肉分離，且果肉碰撞地面後受損影響風味，因而挨告。

林女挨告之後，對於上述犯行均坦承不諱，也表明知道私闖民宅的行為是不對的，她願意為自己當時的情緒失控道歉。台東地院法官認為，林女只是因為懷疑丈夫偷情，就在未經屋主同意之下擅闖，遭阻攔還不願離去，甚至毀損他人物品發洩情緒，可見法治觀念淡薄，這麼做不僅無法解決夫妻糾紛，也妨害到他人住居安寧、對他人財產造成損害。

法官接著表示，考量到林女過去沒有前科，當庭道歉也獲得友人A諒解，應當是對自己一時情緒失控之舉已有悔意，最終依侵入住宅罪判處拘役5日，另依毀損他人物品罪判處拘役2日，合併應執行拘役6日，得易科罰金6000元，全案仍可上訴。

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