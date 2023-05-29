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社會 社會焦點 保障人權

人妻洗內褲見「痕跡」抓包夫外遇　反遭嗆：妳在靠夭什麼

記者黃翊婷／綜合報導

葉姓人夫被妻子指控外遇邱姓女子，經常不接電話或晚歸，2022年3月間她幫丈夫洗內褲，意外發現上面殘留精液痕跡，經過詢問，丈夫才承認與邱女發生多次性行為，之後又惱羞成怒辱罵、故意甩門害她受傷，憤而決定提告求償80萬元。雖然葉男與邱女皆矢口否認有不正常的男女關係，但台東地院法官不採信，最終判兩人應連帶賠償15萬元。

▲▼洗衣。（圖／CFP）

▲葉妻幫丈夫洗內褲，意外發現丈夫外遇的證據。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

葉妻在判決書中主張，和丈夫是在2013年9月間結婚，婚後育有一名小孩，但2022年2月間她發現丈夫行跡詭異，經常不接電話、不回訊息，甚至會在晚上出門，直到凌晨3、4點才返家，同年3月間幫忙丈夫洗內褲時，赫然發現上面殘留精液痕跡，經過詢問，丈夫承認與邱女發生性行為。

葉妻進一步追查，發現丈夫早在2022年1月間就開始找藉口與邱女約會，還會假借運動名義相約勾手散步，同年4月更是親口承認是在2021年11月間與邱女開始交往、發生性關係，也與她的母親（葉男的岳母）坦白外遇的事情，同時表明想要與她離婚，後來又惱羞成怒辱罵她「妳在給我靠夭什麼」、「操」等髒話，甚至趁她協助小孩上廁所時，故意大力關門，害她的左臉被門板撞到瘀傷，因而決定提告求償80萬元。

對於妻子的指控，葉男否認外遇，強調和邱女只是單純的朋友關係，他只是外出與其他朋友喝酒聊天，妻子就自行猜測是跑去跟邱女見面，「我跟她解釋過這些事情，但她不相信，甚至沒有取得我的同意，就登錄我的雲端發票查看，但那是我自己購買的東西，跟邱女沒有關係。」

邱女也表示，她是在2021年10月間認識葉男，2022年4月經葉妻警告之後，雙方便沒有再聯絡，相識至今兩人只是朋友關係，沒有任何踰矩行為，更遑論發生性行為，她是被葉姓夫妻鬧離婚的風波波及，明明兩人之間什麼事情都沒有，她卻遭葉妻的家人騷擾到無法正常上班。

然而，台東地院法官檢視葉男與妻子的對話錄音譯文，面對妻子質疑，「你就是在外遇，不正當啊」、「你就是跟邱女發生了關係啊」，他僅回答，「對啊，這件事我有錯，沒有錯」、「怎樣啊」。

葉妻的母親也出庭證稱，女兒是在家裡上班，2022年2月前女婿每天傍晚6點就會來家裡接人，當年過年的時候，她發現女婿會躲在角落滑手機，而且急著要出門，就覺得怪怪的，並提醒女兒注意，2022年3月之後女婿就沒有來了，女兒也抓包女婿外遇，然後他們就一直吵到5月，她和女兒、女婿和親家母一起坐下來談，女婿承認有外遇，但不認為自己有錯。

葉妻的母親繼續說，事情曝光之後，因為擔心邱女是在不知情的情況下與女婿交往，還特地去工作地點找人，結果對方避不見面，後來又拜託邱女的上級長官告知，無奈邱女依舊不肯退讓，「我女兒一直哭，哭的原因是因為，憑什麼丈夫外遇，她就要犧牲她的家庭，變成單親。」

台東地院法官認為，從上述證據可以看出，葉男與邱女確實已經逾越男女正當社交份際，共同侵害葉妻的配偶關係身分法益，且情節重大，衡量兩人每個月收入分別為4.5萬元、3萬元，最終裁定應連帶賠償15萬元較為適當，全案仍可上訴。

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