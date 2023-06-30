腳踏車男瞎扯跌倒摸到胸　機警女「反手一抓」讓他賠4萬

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子去年12月12日凌晨1時在路口突然對路人A女襲胸，事後辯稱是因為騎車不穩快要跌倒，才會不小心摸到；然而，A女表示，事發之前就發現陳男在身後徘徊，被襲胸的當下也有立即用雙手抓住對方。台東地院法官認為，A女當下的反應及作為與一般不小心被摸到隱私部位的反應不同，加上陳男說詞避重就輕，最終依違反《違反性騷擾防治法》判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

▲陳男騎腳踏車行經路口，並對A女襲胸。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

A女在接受警詢、偵訊時均證稱，2022年12月12日凌晨1時許行經台東市更生路往南京路方向時，發現陳男騎著腳踏車在附近不斷徘徊，後來甚至直接跟在她後面，等到走到南京路與更生路口的時候，對方突然靠近並從後方伸手襲胸，她當下嚇了一跳，但還是立即用雙手抓住對方的右手，無奈還是被甩開，接著人就騎車跑走了。

A女沒有當場逮住襲胸狼，事後還找來朋友陪同返回現場，確認地點之後，隨即向警方報案。

陳男到案之後辯稱，當日確實曾騎車行經南京路與更生路口，也的確有觸摸到A女的胸部，但當時是因為騎車不穩快要跌倒，才會不小心摸到。

然而，台東地院法官認為，衡諸一般客觀常情，性騷擾屬於難以啟齒的負面經驗，若非親身經歷感覺嫌惡、不舒服，怎麼會立即採取報警的方式處理，況且A女當時的反應與作為都與一般不小心被摸到隱私部位的反應不同。

法官接著指出，反觀陳男在接受警詢及偵查時，敘述明顯有歧異且避重就輕，對比A女證詞前後一致，也有監視器畫面佐證，顯見他當時確實是出於性目的而碰觸A女胸部，主觀上有性騷擾的意圖。

法官表示，陳男與A女素不相識，卻趁對方不注意時伸手襲胸，未能尊重他人的身體自主權，至今仍矢口否認犯行，也沒有道歉或賠償損害，考量到他家中經濟狀況小康、目前無業，最終依違反《違反性騷擾防治法》判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

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