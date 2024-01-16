　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

太平洋燈會2 ／3登場！水幕雷射動畫「雙龍戲珠」+水舞主燈秀

▲「花蓮太平洋燈會」將於2月3日至3月4日在花蓮太平洋公園南濱段閃耀登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲「花蓮太平洋燈會」將於2月3日至3月4日在花蓮太平洋公園南濱段閃耀登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

最有年味的「花蓮太平洋燈會」將於2月3日至3月4日（除夕休）在花蓮太平洋公園南濱段閃耀登場。今年龍年燈會將以鯉躍龍門、鰲魚化龍等各種龍的意象與姿態演繹出花蓮動靜兼容的質感，結合縣內13鄉鎮市主要街道掛滿近兩萬盞大紅燈籠，歡迎國內外遊客及返鄉遊子回到花蓮迎龍年、添喜氣、賀新春。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮的大山大海及多元族群融合的自然人文特色，不但讓許多國內外遊客流連忘返，更成為藝術創作的靈感來源。燈會主視覺15日搶先曝光，由「設計教父」陳俊良操刀設計的「得天獨厚．躍龍門」以登龍門展現鰲龍躍動姿態，結合書法筆墨，呈現花蓮得天獨厚的自然和人文，獨占台灣鰲頭的意象。

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，今年燈會主燈運用南濱公園內的科技主燈再進化，邀請科技藝術跨域知名策展人，也是花蓮子弟的林昆穎擔任藝術顧問，引用故宮典藏的「鏤空月裁雲金龍運巧智奪天晶片心」象牙球工藝，精心策劃製作出《雲龍戲珠》3D動畫，結合高科技的水幕雷射動畫展現出「雙龍戲珠」的特效畫面，呈現花蓮獨有的景致，更展現融合傳統與現代的花蓮之美。長約4分鐘的主燈秀搭配水舞，還有場次限定的星空煙火秀，除了塑造氣勢非凡的王者之風外，更藉由影像展現出「一層層的花蓮，一層層的龍年」，讓到訪遊客都能迎接2024年好運龍總來！

▲「花蓮太平洋燈會」將於2月3日至3月4日在花蓮太平洋公園南濱段閃耀登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲太平洋公園佈展中，即日起南濱路南北側出入口封閉並設置圍籬；對面和平路的太平洋公園大門也封閉。

為了籌備燈會活動，太平洋公園已如火如荼的進場佈展中，為確保人車通行安全，從即日起至燈會活動結束完成撤場為止，太平洋公園南濱段鄰近南濱路（193縣道）的南北側出入口封閉並設置圍籬；至於南濱路面對和平路的太平洋公園大門也封閉禁止汽車進入，敬請各位鄉親及遊客見諒並配合管制措施。

2月3日開幕當天將有各項精彩表演活動，搭配縣府農業處舉辦的年貨大街活動，為花蓮迎新春揭開序幕。為加強推廣花蓮縣百大伴手禮「花蓮禮好」品牌，觀光處將特別於2月3日在花蓮市重慶市場旁的日出大道辦理成果發表暨頒獎記者會，為入選百大伴手禮的花蓮優質產品貼上「花蓮禮好」標誌，更將於2 ／3~2 ／4兩天舉辦快閃展售會，屆時現場也將與郵局合作提供即時寄送服務，讓在地鄉親及遊客能現場選購年節好禮並安排寄送，在農曆過年前就可讓親友收到「花蓮禮好」伴手禮，也展現花蓮「好禮」的貼心服務。

更多活動內容請詳：
太平洋燈會活動官網 https://www.hualien-lantern.com.tw
花蓮觀光資訊網 http://tour-hualien.hl.gov.tw/
花蓮觀光粉絲團 https://www.facebook.com/hltour/

ET快訊
存款逾165億！彰化「這農會」年終獎金超過5個月
高端疫苗議價公開！莊人祥曝「初次報價950元」　
快訊／新千歲機場意外！　2班機相撞
跟隨黃國昌加入民眾黨？　陳椒華回應了
冷空氣升級寒流！　凍6天探7°C↓
菜農哭了！　9000顆高麗菜免費採

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

太平洋燈會2 ／3登場！水幕雷射動畫「雙龍戲珠」+水舞主燈秀

隱形富豪湧入！存款逾165億　彰化二林農會年終獎金超過5月

向城市英雄說話　南消四大寒流中溫暖宣導

南投暖送「嚴選10餐廳特色年菜+春節伴手禮」　助弱勢好過年

助街友順利就業　台南就業中心首創Good-Job E點通工作地圖

防新型非洲豬瘟入境　黃偉哲視察台南郵件處理中心

台東縣不動產開發商業同業公會　捐贈台東市急難家庭救助金50萬

台南新卸任人事處長交接　黃偉哲期許為民服務更上層樓

竹市警發「二千萬」反詐紅包袋　民眾直呼太有創意

台南首間台人進口洋貨商店「五福商店」修復　黃偉哲：再現府城風華

施明德肝癌病逝 享年83歲

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

李荷妮產後回歸化身「雙面寡婦」　自豪一打十七...根本超ㄎ一ㄤ

戴資穎重返世界第3！　為球迷這舉動向東宗致歉

為何好員工最後總想躺平　遇擺爛人＋公司制度雙標

太平洋燈會2 ／3登場！水幕雷射動畫「雙龍戲珠」+水舞主燈秀

隱形富豪湧入！存款逾165億　彰化二林農會年終獎金超過5月

向城市英雄說話　南消四大寒流中溫暖宣導

南投暖送「嚴選10餐廳特色年菜+春節伴手禮」　助弱勢好過年

助街友順利就業　台南就業中心首創Good-Job E點通工作地圖

防新型非洲豬瘟入境　黃偉哲視察台南郵件處理中心

台東縣不動產開發商業同業公會　捐贈台東市急難家庭救助金50萬

台南新卸任人事處長交接　黃偉哲期許為民服務更上層樓

竹市警發「二千萬」反詐紅包袋　民眾直呼太有創意

台南首間台人進口洋貨商店「五福商店」修復　黃偉哲：再現府城風華

未履行結合負擔　有線電視業者大富、凱擘遭重罰1億元

男攀登北大武山後腦受傷流血　警義消花5小時救援輪流揹下山

添好運明天插旗大葉高島屋　開幕首3日送劉德華主演電影票　

泰男深夜難忍性慾！脫光全裸翻入豬圈　懷孕母豬被硬上

萌貓「鑽羽絨外套」窩一起跟哥哥睡翻　小手貼臉頰恩愛畫面曝光

從第1屆就參加！第8屆終於得獎　「移民工文學獎」作品發表網看哭

女性隱形大敵卵巢早衰　營養師曝抗衰老必吃營養素

台八女神母愛噴發！蘇晏霈陪兒童吃年菜...動念想生了

《鬥陣特攻2》S9賽季角色會自補變太強　玩家吵翻總監親上火線回應

猛鬼大樓主委掛「乾哥乾妹」看板：不贊成廢死　1原因恐被罰20萬

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

地方熱門新聞

大掃除後落實垃圾分3類 　電池回收3步驟

學子感謝留言灌爆台南消防隊

民眾黨台南得票相當亮眼

騎士阿婆灣摔車　「飛醫」路過接手搶命

美佑東區日照中心參訪南消崇善分隊

新北粉紅櫻花將開　浪漫花況曝光

深化台日友誼　日本和歌山市贈板橋竹燈

台南首間台人進口洋貨商店「五福商店」修復

守護基本盤且小有突破姚正玉：同志仍須努力

離家32年精障男過世成無名氏警助魂歸故里

佛光山三重禪淨中心　贈三重區公所臘八粥

虎尾鎮長丁學忠當選立委　力薦鎮代會主席參選鎮長

一頁式投資詐騙壽星車手狼狽警局過生日

南消五大隊鹽行分隊舉辦家庭日活動

更多熱門

相關新聞

路邊出現「王蟲」　真實身分曝光

路邊出現「王蟲」　真實身分曝光

網友在臉書社團「路上觀察學院」分享「在路邊發現死掉的王蟲」，原來他看見一個奇異的綠色物體，神似宮崎駿電影《風之谷》中的「王蟲」，貼文發出後引來大批網友討論，也有內行揭露其真實身分讓不少網友感到驚訝。

近視是一種病！醫曝「控制黃金期」

近視是一種病！醫曝「控制黃金期」

林宥嘉體驗SMILE Pro　大讚晰新視力

林宥嘉體驗SMILE Pro　大讚晰新視力

中國在日本導演面前播盜版動畫

中國在日本導演面前播盜版動畫

國道被後車雷射筆狂照　綠光炸裂

國道被後車雷射筆狂照　綠光炸裂

關鍵字：

太平洋燈會水幕雷射動畫雙龍戲珠水舞

讀者迴響

熱門新聞

網紅名醫猝死享年46歲！同事曝死因：可能和感冒有關

賤葆後宮正妹-1！　YTR晨晨「永遠不會進步」宣布退出

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍搶救中

飲料店嗆「綠蛆」！總公司最新聲明：分店解約、員工離職

2023信用卡爭霸　中信銀全年8500億元穩坐龍頭

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

男國1撞護欄下車察看　後車追撞他慘死

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

「噴射橘貓」抓住院門噴強力水柱

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

更多

最夯影音

更多
施明德肝癌病逝 享年83歲

施明德肝癌病逝 享年83歲
蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面