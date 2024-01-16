太平洋燈會2 ／3登場！水幕雷射動畫「雙龍戲珠」+水舞主燈秀

▲「花蓮太平洋燈會」將於2月3日至3月4日在花蓮太平洋公園南濱段閃耀登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

最有年味的「花蓮太平洋燈會」將於2月3日至3月4日（除夕休）在花蓮太平洋公園南濱段閃耀登場。今年龍年燈會將以鯉躍龍門、鰲魚化龍等各種龍的意象與姿態演繹出花蓮動靜兼容的質感，結合縣內13鄉鎮市主要街道掛滿近兩萬盞大紅燈籠，歡迎國內外遊客及返鄉遊子回到花蓮迎龍年、添喜氣、賀新春。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮的大山大海及多元族群融合的自然人文特色，不但讓許多國內外遊客流連忘返，更成為藝術創作的靈感來源。燈會主視覺15日搶先曝光，由「設計教父」陳俊良操刀設計的「得天獨厚．躍龍門」以登龍門展現鰲龍躍動姿態，結合書法筆墨，呈現花蓮得天獨厚的自然和人文，獨占台灣鰲頭的意象。

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，今年燈會主燈運用南濱公園內的科技主燈再進化，邀請科技藝術跨域知名策展人，也是花蓮子弟的林昆穎擔任藝術顧問，引用故宮典藏的「鏤空月裁雲金龍運巧智奪天晶片心」象牙球工藝，精心策劃製作出《雲龍戲珠》3D動畫，結合高科技的水幕雷射動畫展現出「雙龍戲珠」的特效畫面，呈現花蓮獨有的景致，更展現融合傳統與現代的花蓮之美。長約4分鐘的主燈秀搭配水舞，還有場次限定的星空煙火秀，除了塑造氣勢非凡的王者之風外，更藉由影像展現出「一層層的花蓮，一層層的龍年」，讓到訪遊客都能迎接2024年好運龍總來！

▲太平洋公園佈展中，即日起南濱路南北側出入口封閉並設置圍籬；對面和平路的太平洋公園大門也封閉。

為了籌備燈會活動，太平洋公園已如火如荼的進場佈展中，為確保人車通行安全，從即日起至燈會活動結束完成撤場為止，太平洋公園南濱段鄰近南濱路（193縣道）的南北側出入口封閉並設置圍籬；至於南濱路面對和平路的太平洋公園大門也封閉禁止汽車進入，敬請各位鄉親及遊客見諒並配合管制措施。

2月3日開幕當天將有各項精彩表演活動，搭配縣府農業處舉辦的年貨大街活動，為花蓮迎新春揭開序幕。為加強推廣花蓮縣百大伴手禮「花蓮禮好」品牌，觀光處將特別於2月3日在花蓮市重慶市場旁的日出大道辦理成果發表暨頒獎記者會，為入選百大伴手禮的花蓮優質產品貼上「花蓮禮好」標誌，更將於2 ／3~2 ／4兩天舉辦快閃展售會，屆時現場也將與郵局合作提供即時寄送服務，讓在地鄉親及遊客能現場選購年節好禮並安排寄送，在農曆過年前就可讓親友收到「花蓮禮好」伴手禮，也展現花蓮「好禮」的貼心服務。

更多活動內容請詳：

太平洋燈會活動官網 https://www.hualien-lantern.com.tw

花蓮觀光資訊網 http://tour-hualien.hl.gov.tw/

花蓮觀光粉絲團 https://www.facebook.com/hltour/