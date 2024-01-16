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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

提立院龍頭「藍正白副」否則沒意義　趙少康：讓幾席召委也沒關係

▲▼趙少康「護理加薪、侯康實現」記者會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲戰鬥藍領銜人趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024選舉落幕，立法院呈現藍綠白三黨不過半的情勢，外界關注身為關鍵少數的民眾黨，在正副院長選舉上是否上演藍白合作，民眾黨昨提出四大主張，卻未表態挺誰，「戰鬥藍」發起人趙少康率先力挺白營主張，為立法院龍頭寶座遞出橄欖枝。被問到民眾黨還可信嗎？民進黨都批他們在比嫁妝？趙少康今（16）回應，立法院長國民黨當，副院長就讓給民眾黨，他們8個立委分去各委員會，一個召委都當選不了，立院藍白還是要合作的。

趙少康直言，民眾黨是一個獨立政黨，有其自主性，且是一個小黨，總是希望左右逢源，這是可以想見的，如果自己是小黨，也會想爭取最大利益，就像台灣也該在中美間左右逢源，爭取台灣最大利益。

趙少康也說，在野聯合是民主常態，選前就說國民黨、民眾黨聯合是常態，藍白不合就失敗；而他參選副總統也知道，知其不可為而為之，選前所說的選後不就證明了，賴清德拿40%、侯友宜35%、柯文哲25%，賴清德就會連任，結果不幸開票就這樣，多麼神準，可惜大家都不聽。

趙少康強調，立法院藍白還是要合作的，合作的話有62席，力量很大「沛然莫之能禦」，但如果不合作就沒意義了，54席、52席、8席都沒意義；要合就不要講酸言酸語，國民黨大黨讓一點有什麼關係，居然還有人說連一席召委都不讓，何必賭氣，因為這是國家大政的政治運作，所以不妨對民眾黨好一點。

趙少康說，立法院長國民黨當，副院長就讓給民眾黨，他們8個立委分去各委員會一個召委都當選不了，因此召委多給幾個有什麼了不起。趙也回憶當年國親合，宋楚瑜到現在還在抱怨，因此疾呼大黨不要讓小黨抱怨，讓小黨得到的比應得的更多，才是正道；如果斤斤計較，將來怎麼合作，合作才是最重要，讓在野將來能主導國會才重要。

至於搶在黨中央前對民眾黨表態，趙少康表示，民眾黨發表聲明黨中央應該要立刻回應，自己剛剛看到了黨中央今天有回應，但還是慢了點，黨中央也許要做深刻跟周延的思考；而自己做為黨員，什麼時候愛講話就講話，每個黨員都有講話的權利，跟黨中央沒有什麼衝突不衝突，黨中央可以聽也可以不聽，再者也不是講給黨中央聽，主要是講給社會聽的；如果社會覺得是有道理，黨中央就會有壓力；反之黨中央就毫無壓力，就這麼簡單。

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