高端合約全文曝！莊人祥還原簽約始末：2次簽署「追加5年保密條款」

▲高端疫苗爭議，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

高端新冠疫苗爭議持續，大選後第三天，高端終於召開董事會同意公開合約，疾病管制署署長莊人祥今（16）日親自公開58頁合約，且合約分兩次簽署，涉及5年保密條款為第二次合約簽訂，但保密條款並非針對新冠疫情，在先前2009年H1N1就有過。之所以無法在選前公開，因為需要高端的同意，否則政府就是違約，回顧過去已經有3次去函希望提前公開合約。

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▲疾管署長莊人祥召開記者會說明高端疫苗合約簽訂情形。（圖／記者宋良義攝）

莊人祥表示，今天下午3點半收到高端公司董事會決議，同意提前公開合約，特別召開記者會說明。依據我們和高端簽訂採購契約、保密合約，雙方都是要予以保密，比照國際商業慣例，各國政府和廠商簽訂疫苗採購合約也都有保密條款，明訂雙方義務，保障買賣雙方權益。

莊人祥表示，原約定保密期限係至合約簽署日後5年，今日為昭公信，雙方皆同意提前公開。針對各項COVID-19疫苗採購與接種計畫之推動，均秉持專業且以全民健康福祉為優先考量，一切依法行政。高端COVID-19疫苗採購案過去已受監察院、審計部及立法院的調查與質詢，已充分接受檢驗，並無不可告人之事；又檢方偵查相關案件共63案均以「查無不法」簽結，顯示政府並未規避監督或涉及任何不法情事。

▲▼疾管署說明高端合約之重點。（圖／疾管署提供）

莊人祥特別提到，高端合約是分兩次簽署，5/28先簽署採購合約，是根據公共工程會的採購契約範本，但比照國際疫苗大廠簽約保密條款不足，雙方在議約過程有口頭約定要遵守保密義務，也希望另外簽訂。後續參考各國新冠疫苗緊急採購狀況，各國政府和疫苗廠都沒有對外揭露商業條款，希望增補保密條款，雙方希望都要有保密責任，就在2021年7/19增加保密合約，期限到簽署日期滿5年。˙

莊人祥強調，保密只有5年，沒有封存30年問題，和約定有保密條款，不是只有這次新冠疫情有做這樣的簽約，在2009年10月H1N1大流行，當時和諾華採購新型流感疫苗，也是專案進口，保密7年，不是專門針對高端、聯亞才有保密條約，在其它的BNT、莫德納，也都有類似保密條款。

▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▼疾管署說明高端合約之重點。（圖／疾管署提供）