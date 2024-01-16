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高端合約全文曝！莊人祥還原簽約始末：2次簽署「追加5年保密條款」

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗爭議，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

高端新冠疫苗爭議持續，大選後第三天，高端終於召開董事會同意公開合約，疾病管制署署長莊人祥今（16）日親自公開58頁合約，且合約分兩次簽署，涉及5年保密條款為第二次合約簽訂，但保密條款並非針對新冠疫情，在先前2009年H1N1就有過。之所以無法在選前公開，因為需要高端的同意，否則政府就是違約，回顧過去已經有3次去函希望提前公開合約。

▲▼疾管署召開臨時記者會說明高端疫苗合約簽訂情形。（圖／記者宋良義攝）

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▲疾管署長莊人祥召開記者會說明高端疫苗合約簽訂情形。（圖／記者宋良義攝）

莊人祥表示，今天下午3點半收到高端公司董事會決議，同意提前公開合約，特別召開記者會說明。依據我們和高端簽訂採購契約、保密合約，雙方都是要予以保密，比照國際商業慣例，各國政府和廠商簽訂疫苗採購合約也都有保密條款，明訂雙方義務，保障買賣雙方權益。

莊人祥表示，原約定保密期限係至合約簽署日後5年，今日為昭公信，雙方皆同意提前公開。針對各項COVID-19疫苗採購與接種計畫之推動，均秉持專業且以全民健康福祉為優先考量，一切依法行政。高端COVID-19疫苗採購案過去已受監察院、審計部及立法院的調查與質詢，已充分接受檢驗，並無不可告人之事；又檢方偵查相關案件共63案均以「查無不法」簽結，顯示政府並未規避監督或涉及任何不法情事。

▲▼採購與保密合約分次簽署說明。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署說明高端合約之重點。（圖／疾管署提供）

▲▼採購合約保密期限說明。（圖／疾管署提供）

莊人祥特別提到，高端合約是分兩次簽署，5/28先簽署採購合約，是根據公共工程會的採購契約範本，但比照國際疫苗大廠簽約保密條款不足，雙方在議約過程有口頭約定要遵守保密義務，也希望另外簽訂。後續參考各國新冠疫苗緊急採購狀況，各國政府和疫苗廠都沒有對外揭露商業條款，希望增補保密條款，雙方希望都要有保密責任，就在2021年7/19增加保密合約，期限到簽署日期滿5年。˙

莊人祥強調，保密只有5年，沒有封存30年問題，和約定有保密條款，不是只有這次新冠疫情有做這樣的簽約，在2009年10月H1N1大流行，當時和諾華採購新型流感疫苗，也是專案進口，保密7年，不是專門針對高端、聯亞才有保密條約，在其它的BNT、莫德納，也都有類似保密條款。

▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署公布高端合約。（圖／疾管署提供）

▼疾管署說明高端合約之重點。（圖／疾管署提供）

▲▼ 採購高端疫苗數量與贈送數量說明。（圖／疾管署提供）

▲▼履約保證金說明。（圖／疾管署提供）

▲▼契約終止、解除與暫停執行說明。（圖／疾管署提供）

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