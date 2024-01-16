國民黨台南市黨部改革不停手　林進旺：不找藉口贏在方法與團結

▲國民黨台南市黨部主委林進旺對未能實現政黨輪替向支持者道歉，他籲請持續改革、團結，不找藉口繼續努力。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

2024總統大選落幕，對於台南開票結果褒貶不一，國民黨台南市黨部主委林進旺對支持者表達歉意，林進旺說，非常抱歉未能實現政黨輪替，選後相關檢討工作持續進行，他與黨工會謙卑檢討，同時呼籲大家以團結、相互鼓勵取代斥責，一起為台灣民主繼續努力，未來國民黨將更貼近民意，重新傾聽人民心聲，不僅要扮演好在野黨角色，更是基層民意的代言人。

林進旺說，每個聲音都是讓國民黨前進的動力，「傾聽」是改革最好的方法、也是關鍵力量。對於近日黨內的檢討聲浪，林進旺認為，現階段國民黨要找的是戰友，找出問題在哪不是更好嗎？國民黨要如何找回年輕人與中間選民？如何讓年輕人對國民黨有信心？基層如何培養年輕人擔任行政幕僚或參選戰將？國民黨不是沒發現這些問題，但是沒對策，如何讓年輕人看到國民黨是有希望的地方，這才是國民黨該思考的重要方向。

林進旺也遞出邀請，歡迎青年團與有意從政的青年，來台南蹲點經營，他願意投入培育經費，培養喜愛公共服務的青年，為社會發聲、為公共發展帶來正面影響。

林進旺表示，與其討論國民黨在這次大選中，是贏？是輸？不如先思考國民黨的下一步。林進旺認同朱立倫這次大選中的表現，無私地全力爭取勝利，朱立倫的努力不容抹滅，尤其這次國民黨的不分區立委提名，更是獲得最大多數民眾的肯定。

林進旺呼籲黨內團結，國民黨主席7年多來改選5次，新的一屆國會2月1日就要開始，現在的國民黨禁不起再換主席，林進旺呼籲黨內團結，盡快整軍準備蓄勢待發，發揮最大在野黨監督力量，才不致辜負人民的期望，好好努力為百姓謀福利，重拾民眾對國民黨的信心。