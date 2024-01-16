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桃機安檢隊伍滿滿5長條！作家首飛嚇到：像紐約時代廣場跨年人潮

▲作家May今日是今年首次搭機出遊，她至桃機安檢時被排隊人潮嚇到。（圖／翻攝自Facebook／偽日本人May．食遊玩樂 ）

▲作家May今日是今年首次搭機出遊，她至桃機安檢時被排隊人潮嚇到。（圖／「偽日本人May．食遊玩樂」授權）

記者李宜秦／台北報導

疫情解封後國門大開，全台民眾瘋搶出國，作家May今日是今年首次搭機出遊，她至桃機安檢時被排隊人潮嚇到，直呼：「2024年第一飛就是個震撼教育，堪比紐約時代廣場跨年。」

May在臉書粉專「偽日本人May．食遊玩樂」貼出桃機安檢照片，從照片中可見，排隊隊伍就有5條，她表示，「2024年第一飛就是個震撼教育，居然從一樓上電扶梯前就開始排隊，比起上次像似101跨年榮景，這次應該可比紐約時代廣場跨年吧！」

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桃園機場公司表示，由於各級學校陸續放寒假、選後離境人潮較多，加上第一航廈06-15時為離境尖峰時段，排隊人潮較集中在等待安檢，機場公司除持續加派人力到現場協助引導，航警局在早上五點已經開滿安檢線，航警局原在第一航廈離境安檢線共有8條，其中1條近期更新設備由傳統X光機升級為電腦斷層掃描儀，目前只7線提供服務，預計1月22日完成啟用及訓練，加入後能增加安檢量能。

▲▼讀者抱怨桃機安檢排隊等了一小時。（圖／讀者提供）

▲▼有讀者昨日也向《ETtoday新聞雲》投訴桃機安檢排隊等了一小時。（圖／讀者提供）

▲▼讀者抱怨桃機安檢排隊等了一小時。（圖／讀者提供）

依據桃園機場航班運量整點人數預報資料顯示，第一航廈出境自早上6點至下午3點平均每小時約有2000人次。機場公司提醒旅客提早到機場報到，並掌握加速出入境通關效率技巧。

桃機透露三技巧，第一，善用智慧化服務，每日出境尖峰時段為7時至10時、14時至16時及21時至23時，呼籲出國旅客提前抵達機場，亦可多加利用手機、網路或市區預辦登機（A1臺北車站、A3新北產業園區站）完成報到，使用自助行李託運等智慧化服務，加速報到效率；自動查驗通關系統可直接於通關閘道內註冊，註冊後可直接通關且終身均可使用，即使更換護照，也無需重新註冊。

第二，預先確認託運規定，常見禁止託運的違禁品中，以行動電源、打火機佔大宗，為維護飛航安全應隨身攜帶上飛機並做好保護，切勿託運。依據國際民航組織及國際空運協會之規定，鋰電池小於100瓦特小時可攜帶上機；目前一般市售筆記型電腦、平版、3C產品之鋰電池多小於100瓦特小時，多可隨身攜帶上機，但不允許託運。

第三，減少複查，安檢更順暢，冬季出遊穿著較多，提醒旅客通過安檢金屬探測門前，可先將身上的外套、帽子及金屬物品取下，並將平板與筆記型電腦自隨身行李取出後，連同外套及隨身行李一同置入X光檢查儀；手提行李或隨身攜帶上機之液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升，且須裝於可密封之透明塑膠夾鍊袋；安檢管制區前備有危安物品棄置箱，超過100毫升液體均可倒入。

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