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社會 社會焦點 保障人權

內湖裝潢工雙屍案二度驗屍　CT找不出死因重新解剖？高大成釋疑

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲內湖雙屍案先前檢警利用電腦斷層尋找死因，今又罕見解剖，知名法醫高大成解釋原因，圖為台中地檢署解剖相驗中心電腦斷層儀器。（合成圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台北市2日發生一宗離奇的雙屍命案，林姓、江姓2名裝潢工倒臥在床櫃內死亡，檢方先前利用電腦斷層掃描（CT）驗屍，避免解剖動刀破壞大體，不過今（16）日檢方罕見二度相驗，希望透過解剖找出死因。對此，知名法醫高大成認為，2人同時心因性死亡機率不高，CT較難找出答案，還是要從解剖去找體內毒藥物或特殊揮發性物質反應，才比較可能找出死因。

高大成表示，一般用電腦斷層（CT）可能是檢方體諒家屬，避免解剖又再次讓死者「動刀受苦」，但是CT主要是用在內因性死亡（如疾病、心臟病、酒醉致死等）為主，或是外因性死亡（如明顯外傷、骨折等），再來做CT會比較有意義，才能找出問題點。

高認為，依照此案來看，2名年輕人不太可能在同時間、同地點，突然因為疾病而亡，機率非常低，重點就會放在他殺或是意外，但2人又沒有明顯外傷，就當屬意外可能性最高。

高大成指出，這案要解剖，重點就會是採集血液、尿液、胃內容物以及肝腎的組織，去尋找有沒有毒藥物，或是特殊揮發性物質的反應。

▲2名年輕裝潢工離奇倒臥在床櫃內，案件撲朔迷離。（圖／記者張君豪翻攝）

高大成解釋，一般而言，在密閉空間吸入大量黏著劑或強力膠，2分鐘左右就會不舒服，緊接著會嘔吐，5分鐘左右開始會昏迷，10分鐘左右心跳停止。2人可能是吸入後半昏迷，已經沒有力氣脫困離開床櫃，或是床櫃有特殊設計無法逃脫，最終在裡頭窒息而亡。

一般遺體相驗進行一次大多能找出死因，據傳此案疑似因家屬對死因有質疑，士林地檢為了慎重起見，經綜合相關事證，為確認2人確切死因，今（16）日下午重新安排解剖驗屍，這也是意外死亡案件中較為罕見的「二度驗屍」。

據了解，檢警研判兩人應該急著趕工，因此邊施作木工邊貼皮，在臥室狹小空間內吸入太多有機溶劑氣體導致昏迷，雙雙倒在收納床櫃中，鑑識人員並查扣現場木工使用的強力膠，以利後續驗屍、比對體內毒物反應。

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