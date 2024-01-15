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台中「5億高中生命案」涉假結婚、偽造文書！時隔5個月今再開庭

▲▼5億高中男命案今天又有新事證，右手手上有針孔，是否被下毒？凶嫌哥哥當天請假，是否是幫凶？賴男的解剖結果下周揭曉。（圖／ETtoday資料照）

▲台中5億高中生命案，夏姓配偶涉及偽造文書罪，今台中地院將再度開庭。（圖／資料照）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市北屯區112年5月間發生震驚全台社會的「5億高中生墜樓案」，繼承巨額遺產的賴姓高中生離奇與協助處理房產的夏姓地政士兒子辦理登記結婚，隨後短短2小時即在夏姓配偶住處墜樓身亡，全案疑點重重，雖然夏男殺人罪部分獲得不起訴，但台中高分檢仍發回續查，目前仍在調查階段；而2人婚姻涉及假結婚、偽造文書部分，112年8月首度開庭時夏男否認犯罪，今上午9時30分本案將於台中地院再度開庭。

據調查，當時剛滿18歲賴姓高中生，生前獲得長輩贈與市值約5億元房產，在5月4日和協助處理相關過戶事宜的夏姓地政士之子辦理婚姻登記，2小時後就被發現從夏子住處墜樓身亡，賴姓高中生的母親質疑愛子遭謀財害命，控告夏姓父子涉嫌殺人以及假結婚偽造文書等罪。

5億高中生命案112年8月7日開庭，夏男不認偽造文書罪，辯稱他與賴姓高中生是基於共同經營生活為目的合意結婚，不是假結婚，強調雙方的婚姻是合法的，是因為賴生死亡才會受到關注，表示自己不知道、也沒想過賴生為何會這樣。

夏男稱，事發當天其實沒有想要結婚，是賴生向他說了一句「希望有可靠的男性在他身邊」，他才決定要跟賴生結婚。面對法官詢問，為何會將結婚證書隨身攜帶，夏男則冷回「那只是一張紙而已」。

由於全案疑點重重，雖然殺人罪部分夏男獲得檢方不起訴處分，但賴母聲請再議，台中高分檢發回續查，目前仍在調查釐清中；而假結婚、偽造文書部分，去年8月首度開庭，時隔5個月後，台中地院將於今上午9時30分再度開庭審理。

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