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獨／內湖雙屍案將「二度驗屍」　查扣關鍵膠劑比對毒物反應

▲▼ 內湖裝潢工人雙屍命案結束相驗 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲內湖裝潢工人雙屍命案將二度驗屍。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者張君豪、黃宥寧／台北報導

北市內湖區新明路一新落成建案2日晚間發生雙屍命案，兩名當時該建案內某樓施做木工的裝潢工人林男（27歲）和江男（24歲），因當晚22時仍未與家人聯絡，經家人到場聯絡警消、發現兩人明顯死亡陳屍床櫃內。這起雙屍命案相當離奇，3日下午檢察官會同法醫，在尊重家屬意願下，出動CT掃描兩人遺體驗屍，避免動刀解剖破壞大體。

但據傳兩名死者家族部分長輩對死因仍有質疑，士林地檢署檢察官慎重起見，經綜合相關事證，為確認2人確切死因，檢察官將在16日下午重新安排解剖驗屍，這也是意外死亡案件中較為罕見的「二度驗屍」。

▲北市內湖雙屍命案兩工人最後身影曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

當時這起離奇命案，經檢警及鑑識人員到場初判，兩人應為施作木工時，吸入貼合木櫃和貼皮裝潢材料的強力膠揮發溶劑氣體導致身亡，警方調閱新建大樓周遭監視器發現，並無可疑人士進入建物，唯大樓管委會尚未形成，大樓內及電梯監視器尚未安裝啟用。

加上林、江兩名死者陳屍在臥室內正在施作的大型可掀床櫃內，且兩人倒臥方向頭腳相反，相當詭異，雖然有裝潢工分享施作經驗研判，兩人可能在臥室休息時吸入太多強力膠揮發溶劑氣體死亡，但也有木工師傅認為，強力膠貼脾氣味刺鼻，施工聞多就會不舒服，要休息也會遠離上膠櫃體，直言「這種現象真的從未看過」。

▲北市內湖雙屍命案兩工人最後身影曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，檢警研判兩人應著急趕工，採取邊施作木工邊貼皮，在臥室狹小空間內吸入太多有機溶劑氣體導致昏迷，雙雙倒在收納床櫃中，鑑識人員並查扣現場木工使用的強力膠，以利後續驗屍、比對體內毒物反應。

另外雙屍命案現場為一房一廳一衛的小套房，空間不大但因權狀坪數不低，屋主購入價格超過2000多萬，據傳屋主為一對情侶檔，本想在過年前裝潢完工開心入住，未料甫交屋裝潢、新家就淪為凶宅，相當無奈。

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