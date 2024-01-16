菲總統以「台灣總統」賀賴清德　陸外交部怒嗆：多讀讀書！

記者蔡紹堅／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德在2024大選中勝出，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）15日發出賀文，並罕見以下屆「台灣總統」稱呼賴清德。對此，中國大陸外交部發言人毛寧16日表示，小馬可仕的言論嚴重違反一中原則，粗暴干涉中國內政，「建議小馬可仕總統多讀讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈。」

毛寧在例行記者會上提到，小馬可仕的有關言論嚴重違反一個中國原則和中菲建交公報，嚴重違背菲方對中方所做的政治承諾，粗暴干涉中國內政，中方對此強烈不滿、堅決反對，已於第一時間向菲方提出強烈抗議。

▼小馬可仕祝賀賴清德當選。（圖／翻攝X）



毛寧指出，今天（16日）上午，外交部部長助理農融召見了菲律賓駐華大使，提出嚴正交涉，敦促菲方給中方一個負責任的交代。

毛寧強調，台灣地區選舉結果改變不了兩岸關係基本格局和發展方向，阻擋不了中國終將統一，也必然統一的大勢，「我們正告菲方不要在台灣問題上玩火，切實恪守一個中國原則和中菲建交公報，立即停止在涉台問題上的錯誤言行，停止向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號。」

毛寧還說，「我們建議小馬可仕總統多讀讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確的結論。」

小馬可仕15日於社群平台X發文祝賀賴清德當選，他表示，「代表菲律賓人民，我祝賀賴清德當選下一屆的台灣總統。」小馬可仕還說，「我們希望在未來幾年內緊密合作、強化共同利益、促進和平，確保我們人民的繁榮。」

▼菲律賓總統小馬可仕。（圖／路透社）



▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）