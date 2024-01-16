屏東縣府聯手屏基！寒冬雞湯送暖　3428份雞湯贈獨居長者

▲屏東縣雞湯送暖 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

由屏東縣政府與屏東基督教醫院共同舉辦，邁入第22年的「雞湯送暖天使傳愛」關懷獨居長者活動，在縣長周春米的鳴槍下，16日起至20日各鄉鎮公所、中華郵政股份有限公司屏東郵局、屏東縣仁和關懷協進會將動員志工，把3428份雞湯送到獨居長者手上。

依內政部不動產資訊平台統計，台灣僅老年人口居住宅數從民國101年的366207宅，到111年已經增加到695300宅，成長89.9％，隨著台灣進入超高齡社會，獨老生活或者老老照顧勢必越來越普遍。

縣長周春米及屏基院長吳榮州騎著單車送雞湯給潮州鎮91歲的馮徐瑞菊阿嬤，她出身教育世家，爸爸是國小校長、丈夫是國小老師，自己則是裁縫師，直到80歲視力退化才退休，衣櫥裡掛滿了親手做的手工訂製服。

她育有四名子女及7個孫子，9年前先生過世，開始了一個人的生活，非常獨立自主的她不願意麻煩子女，加上老友及鄰居也都會來探望串門子，因此日子並不孤單。現在居家服務員每周會來一小時協助打掃家務。

她與多數長輩一樣，有高血壓、高血脂、膝關節退化、黃斑部病變方面的疾病，但活動力不受影響，平時騎著機車上街採買，自己料理餐食，偶爾還做饅頭包子；尤其每天早上她一定會享用一杯現磨的拿鐵咖啡；縱使滿頭白髮，每周也會去SEDO，生活過得簡單，卻不馬虎。

屏基院長吳榮州表示，隨著醫療科技進步及養生風氣盛行，國人越來越長壽，屏基加強發展社區長照多元醫療服務，提升慢性病管理照護率，投入社區醫療、居家服務、喘息服務（機構、日照及居家）、專業服務、社區整體照顧服務、失智共同照護、樂智社區服務據點、日間照顧、家庭托顧輔導、交通接送服務、社區式服務交通接送、居家失能個案家庭醫師方案、護理之家、居家護理等長期照護服務。透過健康促進課程，預防及延緩失能、失智，協助加強自我健康管理，務求提昇長輩的生活品質，不僅要活得久也活得好。