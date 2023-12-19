毒檢全方位反毒齊到位　屏東縣首創毒品鑑驗實驗室啟用

▲屏東縣首創毒品鑑驗實驗室啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府110年斥資千萬元建置「濫用藥物檢測實驗室」，112年更耗資1500萬元，率全國衛生單位之先，建立檢測標準更加嚴苛的「毒品鑑驗實驗室」。18日舉行毒品鑑驗實驗室啟用儀式典禮，縣長周春米表示，鑒於毒品種類繁多，設毒品鑑驗實驗室，能縮短檢驗分析時效，協助司法、檢察、衛生等單位打擊犯罪更有效率。

縣長周春米表示，近年來，毒品問題不僅是數量增加，毒品型態及種類更是不斷推陳出新，毒品鑑驗的挑戰愈來愈大。過去縣府查緝毒品時，須委請外縣市機關單位鑑驗，耗時可達1至2個月，110年成立的濫用藥物檢測實驗室針對尿液檢驗，大幅縮短檢驗分析時效；今(112)年成立全國首創的「毒品鑑驗實驗室」，對於不同型態的新興毒品，提供高效率、高精準的毒品檢驗服務。

她表示，毒品鑑驗實驗室歷經長達1年的技術開發等籌備工作，經過食品藥物管理署文件審查、派員實地評鑑考核後，已於今(112)年12月通過審查取得毒品檢驗機構認證，為反毒工作注入新能量，未來與警察局及地檢署等單位間合作，協助毒品查緝，共同保護我們的下一代，免於毒品危害，營造屏東成為安居樂業的無毒希望城市。

衛生局局長張秀君也表示，衛生局除了投入檢驗團隊，與各單位共同攜手合作進行毒品查察外，對於施用毒品者本身複雜的行為問題，以至於影響家庭整體功能甚至衍伸社會問題，也經由屏東縣毒品危害防制中心專業個案管理人員提供線上即時諮詢、醫療戒治、心理諮商、社會福利資源、就業輔導等各項轉介服務，呼籲民眾平時多關心周遭朋友及家人的身心健康，如發現有使用毒品或是毒品相關問題需諮詢，歡迎撥打24小時免費毒防諮詢專線：0800-770-885（請請你，幫幫我），協助解決民眾的困惑，共同營造無毒健康的環境。