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亂潑髒水！po文辱女立委「喇雞」+「舌吻」人夫　彰化女慘了

▲彰化地檢。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化地檢。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名58歲劉姓中年女子對陳姓女立委不滿，今年9月間在網路對她潑髒水，指前縣長魏明谷在當選縣長時在台上與委員「喇雞」、「舌吻」，還砲轟委員「不懂禮義廉恥、破壞人家家庭」等等詆毀不實言論，檢方調查，親吻的是魏妻不是委員，劉女被依刑法加重誹謗、妨害名譽等罪嫌提起公訴。

起訴書內容指出，劉女在臉書「員林人大小事」社團發表「陳委員是某名魏姓的姘頭」、「不是愛人夫的慘」、「是愛人公公才慘」；甚至還講到魏當選縣長的那晚、謝完票就在台上與陳委員親吻「喇雞」、「舌吻」至少5分鐘，現場都有立即播放。

▲前彰化縣長為明谷與其夫人劉慧如。（圖／ETtoday資料照）

▲魏明谷當選縣長時在台上親吻者為其夫人劉慧如。（圖／ETtoday資料照）

謝女還po文「民進黨官員女的舊愛破壞人家家庭」、「男的愛當眾摟人妻的腰」、「光是混亂的關係就忙得不可開交了」、「禮義廉恥完全不懂」等等不實言論公開詆毀委員及魏前縣長，全案經委員報警提出告訴，彰化調查站、警方移送偵辦。

劉女在警詢、偵訊時坦承犯行，但辯稱是在youtube影音2022年11月4日看到有魏及陳的輕吻影片，檢方調出當時影片，魏宣布當選彰化縣長所親吻者為其妻子，並非委員，因此依刑法加重誹謗、妨害名譽等罪嫌提起公訴。

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