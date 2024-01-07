強化屏東南北交通樞紐　東港轉運站7日啟用

▲東港轉運站7日啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府斥資1.21億興建東港轉運站，今（7）日正式揭牌啟用，共有11席月台，整合21條路線，強化屏東南北交通樞紐，提供遊客便利的公共運輸轉乘系統。

縣長周春米表示，東港轉運站為大東港建設其中的一環，屏東地形狹長，在潘孟安前縣長內任規劃七處轉運站，東港是繼屏東、潮州、水門第四個啟用的轉運站，共有11席月台，整合市區客運、公路客運、台灣好行與小黃公車等21條路線，提供東港旅客、鄉親更方便的大眾運輸服務，而墾丁轉運站已於112年取得交通部核定補助計畫、恆春、枋寮也已做相關規劃，縣府將持續完備屏東縣內的大眾運輸系統。



縣府交通旅遊處表示，位於船頭路與水源路口的東港轉運站，由縣府向交通部公路局爭取補助並自籌，興建總工程經費約1.21億元，共有21條路線進駐，目前還有兩條新的市區客運路線籌備中，分別是520(東港轉運站-捷運小港站)、608(東港轉運站-鹽埔漁港站)。

交旅處強調，東港轉運站是屏東中西部重要的交通節點，往東到潮州轉運站、往北即到屏東轉運站，也可直達高雄左營高鐵、往南則能到大鵬灣遊客中心、枋寮，恆春轉運站等地，並輔以轉運站旁設置的YouBike公共自行車租賃站及機車停車場，提供便利舒適的轉乘空間。

交旅處表示，站內除售票、候車、公車動態資訊、公廁等基本設施外，也設置旅遊服務中心提供旅遊資訊服務，並配合「新南向」政策，規劃設置男女穆斯林祈禱室，而營運廠商目前也已與速食店簽訂進駐意向書，為往來旅客提供更舒適的候車需求。

欲掌握屏東最新活動或縣內公車動態資訊，歡迎下載「屏東go好玩」APP及「屏東公車」APP查詢。