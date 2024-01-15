無業男闖海巡署桃園艦！躲「貴賓VIP艙」睡一晚　代價曝光

▲海巡署桃園艦。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者莊智勝／基隆報導

基隆市一名李姓男子(30歲)112年5月晚間9時26分許於基隆港區闖入海巡署桃園艦，不但在艦上走來走去，還一度躲進貴賓VIP艙，直到翌日上午10時許才因誤開艦艇謝姓機師住宿之房門，才因此曝光遭報警逮捕。基隆地院審理後，依侵入船艦罪判處李男拘役20天，得易科罰金。

判決書指出，112年5月23日當天晚間李男行經基隆港碼頭，發現海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊桃園艦停泊，竟在未獲得許可的情況下，於當晚9時26分透過船梯無故侵入桃園艦，在艦上遊蕩一陣後，擔心遭官兵發現，遂躲入貴賓VIP艙中過夜，直到翌日上午10時20分許，李男才因誤開謝姓機師住宿房間之房門而曝光。謝姓機師見到艦上有陌生人後，立即從房間追出，見李男再躲入VIP艙廁所內後，立刻報警處理，當場將其逮捕，全案交由內政部警政署基隆港務警察總隊移送偵辦。

基隆地院法官審酌，李男偵訊時坦承犯行，並有意與告訴代理人調解，然對方並無意願，雖調解未能成立，但足認李男犯後態度尚佳，兼恆其素行、犯罪動機、目的手段、智識程度僅大學肄業、目前無業且居無定所等一切情狀，判處拘役20日，得易科罰金。全案仍可上訴。