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社會 社會焦點 保障人權

台66線6車追撞「擠扁轎車」！1男受困救出無呼吸心跳　送醫不治

記者楊熾興、趙蔡州／桃園報導

台66線快速道路西向20.5公里處15日下午5點多發生重大車禍，當時有2輛轎車先發生擦撞，駕駛把車停在內側車道，不料引發大貨車追撞。事故造成6車受損、5人受傷，其中2人一度受困車輛殘骸下，所幸晚間7點45分被消防員救出，但有1名男子被救出時已無呼吸心跳，送醫時在晚間7點52分到院前死亡。

▲▼台66線重大車禍！6車追撞「現場慘況曝光」　5人輕重傷送醫。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼台66線重大車禍！6車追撞「現場慘況曝光」　5人輕重傷送醫。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲消防隊努力搶救受困的2人。（圖／記者楊熾興翻攝）

2輛轎車15日下午5點多在台66線西向20.5公里處發生車撞，雙方駕駛把車停在內側車道，接著下車查看車損與處理車禍問題。不久後，一名48歲鍾姓男子駕駛大貨車經過，疑似未注意前方直接撞上停放在內側道的轎車，接著失控波及另外2輛行駛在外側的轎車，造成6車追撞重大事故。

警消趕到後發現，現場車輛殘骸、零件散落一下，其中一輛藍色轎車甚至被大貨車擠扁，事故總共造成5人受傷，其中3名24歲侯姓男子、25歲黃姓男子、53歲黃姓男子輕傷未受困，立刻交由救護車送醫。

【15日晚間9點30更新】第一次事故中下車的29歲傅姓男駕駛、藍色轎車32歲吳姓女子，事故發生後被壓在大貨車及藍色轎車殘骸下，消防人員趕緊切割殘骸救援，吳女被救出時仍有意識，而傅男被救出時已無呼吸心跳，送醫時於晚間7點52分到院前死亡。

▼藍色轎車幾乎被大貨車擠扁。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼台66線重大車禍！6車追撞「現場慘況曝光」　5人輕重傷送醫。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼台66線重大車禍！6車追撞「現場慘況曝光」　5人輕重傷送醫。（圖／記者楊熾興翻攝）


 

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