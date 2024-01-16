開放寄杯！　麥當勞「單品咖啡買2送1」限時3天限量開搶

▲麥當勞阿里山雲霧單品咖啡限量回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

囤起來！人氣速食品牌「麥當勞」的「阿里山雲霧單品咖啡」重磅回歸了，嚴選阿里山的阿拉比卡豆製成，有單品美式、單品那堤選擇，1月17日正式開喝，並於LINE官方帳號祭出限時3天「買2送1」優惠，各限量100組，售完為止。

麥當勞阿里山雲霧單品咖啡1月17日起限量回歸，特意選用阿里山阿拉比卡豆，純手工採收後再經水洗處理，咖啡口感乾淨順口，並使用中度烘焙，每一口都能喝到咖啡豆的天然香，有單品美式、單品那堤，回歸首3日更於LINE官方帳號中的「隨買店取」祭出「買2送1」優惠，各限量100組，有冰、熱選擇，其中，美式咖啡現省120元、那堤最多則可省141元，小確幸要收。

▲漢堡王1月華堡日開搶。

另，漢堡王「1月華堡日」也開跑了，今（16）日、明（17）日只要於官網下單外帶指定華堡系列套餐（華堡套餐／辣味華堡套餐／雙層華堡套餐／辣味雙層華堡套餐／三層華堡套餐／辣味三層華堡套餐），並輸入優惠碼「LOVEBK」，且選定1月17日當日取餐，就可多吃人氣「5吋原味華堡」1顆，隨餐送不限量，提醒機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積等門市不適用此活動。