炸雞控要衝！　最新肯瓊醬炸雞「1雞3吃」吃法大公開

▲最新酸甜系「肯瓊醬炸雞」來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控又有新選擇！韓國人氣連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」驚喜宣布攜手百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」自創品牌「金家ㄟ」合作，在台首度推出超狂聯名「肯瓊醬炸雞」，並祭出「1雞3吃」的創意吃法，罪惡到不行，1月18日起於全門市正式開吃，趕緊搶嚐鮮，至2月29日前買還送300元優惠券1張。

▲第1種吃法為炸雞沾醬吃。

bb.q CHICKEN找來「金家ㄟ」合作推出超強聯名「肯瓊醬炸雞」，跳脫以往韓式炸雞均勻拌醬吃法，打造「1雞3吃」的超滿足創意吃法，選用原味炸雞搭配金家ㄟ人氣產品「肯瓊醬」，且開放沾醬隨意沾，想沾多少就沾多少，肯瓊醬口感酸甜帶有韓式香辣感，一旁還提供洋蔥碎、糯米椒碎作搭配，不只解膩還更有層次感。

▲第2種吃法先把炸雞沾醬再撒上洋蔥、糯米椒碎。

肯瓊醬炸雞「1雞3吃」創意吃法第1種為「直接沾醬吃」，原味炸雞沾上酸甜肯瓊醬，甜辣又好吃；第2種為「配料+沾醬吃」，炸雞先沾上一口肯瓊醬，接著鋪上新鮮洋蔥碎、糯米椒碎，大口咬下更添爽脆口感；最後一種吃法為「配料+沾醬拌勻吃」，把適量的洋蔥、糯米椒加入肯瓊醬中，攪拌均勻後等待5分鐘，待配料出水融進醬料裡，再用炸雞沾著吃，清爽不膩口，1月18日起正式開吃。

▲最後一種吃法為把洋蔥、糯米椒拌進肯瓊醬中攪拌並等待5分鐘，待配料出水沾著吃。

肯瓊醬炸雞有半雞、去骨炸雞、雞翅、半半炸雞、雙味全雞選擇，內用外帶價269元至698元不等，實際販售品項依各店為主，選擇內用則可免費續加肯瓊醬1次，且至2月29日前凡購買肯瓊醬炸雞任一系列還能獲得300元價值優惠券。

▲麥當勞「金迎招財系列」回來了。（圖／業者提供，下同）

另，麥當勞春節限定「金迎招財系列」則重磅回歸，一共有「金迎招財薯來堡（單點100元）」、「金迎招財福堡（單點90元）」2種選擇，其中，薯來堡夾進了淋上黑胡椒醬的特選肉排，搭配鮮脆洋蔥再加上酥脆薯餅，每一口都能吃到雙重澎湃美味，有牛、雞口味，而招財福堡同樣也有牛、雞2口味選擇，內餡則只少了薯餅，但飽足感依舊足夠，1月17日至2月27日限定開吃或售完為止。

▲加碼收超可愛Hello Kitty聯名包裝。

今年更強勢攜手「Hello Kitty」推出7款超萌聯名包裝，包括「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」、「紅豆派」、「2款麥當勞分享盒兩」、「中杯冷飲杯」及「外帶紙袋」，上頭不僅印上了可愛的Hello Kitty圖樣，搭配應景春節樣式、包裝，萌度狂飆，鐵粉把握機會吃。