超商鮮食換上新春包裝！大玩龍年諧音梗　加碼爽吃4款美味新品

▲7-11將超過10款美味鮮食換上新春包裝，包含握便當、御選紅燒牛肉麵等，還依據餐點特色在包裝印上龍年諧音梗吉祥話。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

迎接嶄新的一年，也要大吃美食才過癮！超商將超過10款美味鮮食通通換上新春包裝，還大玩龍年諧音梗，依據餐點特色印上龍年相關的吉祥話，像是有「豬事圓龍」、「畫龍點雞」等，還加碼推出鮮食新品，愛吃韓式料理的你一定要吃「韓式起司辣炒豬肉飯糰」，牽絲起司加上微辣醬汁的滋味，絕對會吃到停不下來。

7-11即日起將喜氣洋洋的新年氛圍感運用在鮮食類別，匯集超過10款美味鮮食換上新春包裝，包含人氣商品握便當、豪華秘製雙拼、御選紅燒牛肉麵、黃金炸豬排丼、滑蛋嫩雞親子丼等，依據餐點特色發想多款「龍年」相關的吉祥話，像是「豬事圓龍」、「龍糰龍禧」、「畫龍點雞」詼諧的諧音梗以吸睛包裝增加消費欲望，年節感十足的商品也可當作心意送禮小物致贈親友，讓民眾新年吃出好運頭。

▲同步還開賣4款新品，分別為「韓式起司辣炒豬肉飯糰」、「繽紛鮮蔬豬肉鍋」、「辛豚味噌鍋」以及「藜麥毛豆烤雞輕蔬餐盒」。



這次還有新品「韓式起司辣炒豬肉飯糰」，選用韓國直輸辣醬炒豬肉拌飯搭配雙起司，微辣醬汁配上牽絲起司，每口都濃郁，包裝上印有「龍糰龍禧」象徵過年期間與平日難得一見的親友相聚「Long time no see」幽默諧音讓人會心一笑；另外還首度推出與白飯最絕配的鍋物「繽紛鮮蔬豬肉鍋」，印上祝福語「豬事圓龍」，飽足感和幸福感都滿足，還有嚴選特製辣味噌肉醬調味、冬日暖身必吃的「辛豚味噌鍋」、大魚大肉之外可享輕食「藜麥毛豆烤雞輕蔬餐盒」等商品分別印上「辛欣向龍」、「龍獲蔬榮」等創意新年吉祥話，讓消費者新年不愁龍年拜年祝賀詞。

▲麥當勞「金迎招財系列」回來了，加碼攜手Hello Kitty推出超萌聯名包裝。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞春節限定「金迎招財系列」回來了，一共有「金迎招財薯來堡（單點100元）」、「金迎招財福堡（單點90元）」2種選擇，其中，薯來堡夾進了淋上黑胡椒醬的特選肉排，搭配鮮脆洋蔥再加上酥脆薯餅，每一口都能吃到雙重澎湃美味，有牛、雞口味，而招財福堡同樣也有牛、雞2口味選擇，內餡則只少了薯餅，但飽足感依舊足夠，1月17日至2月27日限定開吃或售完為止。

▲金迎招財系列有4款選擇。

今年更強勢攜手「Hello Kitty」推出7款超萌聯名包裝，包括「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」、「紅豆派」、「2款麥當勞分享盒兩」、「中杯冷飲杯」及「外帶紙袋」，上頭不僅印上了可愛的Hello Kitty圖樣，搭配應景春節樣式、包裝，萌度狂飆，鐵粉把握機會吃。