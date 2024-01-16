公園狠砍2女再自殘！彰化男隨機砍人理由超瞎　今被起訴

▲彰化員林公園發生隨機砍人事件。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林公園去年12月中旬發生一起隨機砍人事件，張姓男子持菜刀朝2名女遊客割傷頸部及斷指，再朝自己頸部自殘，張男說「我是要自殘，沒打算殺人，只想去傷害別人」矢口否認犯行，今日全案偵結，檢察官依涉殺人未遂等罪嫌，提起公訴。

2023年12月14日中午左右，張男一早到某醫院就診，手持菜刀進入員林公園，坐在椅子上，當時有來自外縣市洪姓、酆姓及鄧姓3名女遊客在園內散步，張突然大步衝上前，不分青紅皂白隨機砍傷人，再自殘倒地。

起訴書指出，張男先到洪女身後，持菜刀架其頸部劃傷，見她以右手阻擋，又拿刀朝手部揮砍，此時張男見到酆女在一旁，又拿刀朝她頸部揮刺4刀，所幸酆女以雙手阻擋頸部。張男隨機砍傷人後再自殘，兩側頸部有多處刀割撕裂傷，左手食指撕裂傷及左膝擦傷，洪女脖子、右手背皆有撕裂傷、酆女雙手食指、下巴撕裂傷4公分及左小腿都有撕裂傷、擦傷、右手中指撕裂傷倂韌帶斷裂，送醫急救。

張男在偵訊中矢口否認犯行，強調他有中度精神障礙證明，「我到員林公園是要自殘，沒打算殺人，只想去傷害別人」，所以案發當天先回家拿菜刀，到公園椅子等待可以傷害的對象後再自殺，「我不知道為何要起身傷害酆女等人」，只記得拿菜刀朝其中一位，當時有聽到對方說「不要殺我」。他稱拿菜刀朝自己頸部會死亡，朝酆、洪女頸部揮刺是覺得殺傷力比較小，只想傷害而已。

張男因頸部傷勢嚴重行戒護就醫，於12月25日解送彰化地檢署，經檢察官訊問後，且所犯為殺人未遂重罪，恐有逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准，今日全案偵結，依涉犯行刑法第271條第2項、第1項涉殺人未遂罪嫌，提起公訴。

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