　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

公園狠砍2女再自殘！彰化男隨機砍人理由超瞎　今被起訴

▲彰化員林公園發生隨機砍人事件。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化員林公園發生隨機砍人事件。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林公園去年12月中旬發生一起隨機砍人事件，張姓男子持菜刀朝2名女遊客割傷頸部及斷指，再朝自己頸部自殘，張男說「我是要自殘，沒打算殺人，只想去傷害別人」矢口否認犯行，今日全案偵結，檢察官依涉殺人未遂等罪嫌，提起公訴。

2023年12月14日中午左右，張男一早到某醫院就診，手持菜刀進入員林公園，坐在椅子上，當時有來自外縣市洪姓、酆姓及鄧姓3名女遊客在園內散步，張突然大步衝上前，不分青紅皂白隨機砍傷人，再自殘倒地。

▲彰化員林公園發生隨機砍人事件。（圖／記者唐詠絮攝）

起訴書指出，張男先到洪女身後，持菜刀架其頸部劃傷，見她以右手阻擋，又拿刀朝手部揮砍，此時張男見到酆女在一旁，又拿刀朝她頸部揮刺4刀，所幸酆女以雙手阻擋頸部。張男隨機砍傷人後再自殘，兩側頸部有多處刀割撕裂傷，左手食指撕裂傷及左膝擦傷，洪女脖子、右手背皆有撕裂傷、酆女雙手食指、下巴撕裂傷4公分及左小腿都有撕裂傷、擦傷、右手中指撕裂傷倂韌帶斷裂，送醫急救。

▲彰化員林公園發生隨機砍人事件。（圖／記者唐詠絮攝）

張男在偵訊中矢口否認犯行，強調他有中度精神障礙證明，「我到員林公園是要自殘，沒打算殺人，只想去傷害別人」，所以案發當天先回家拿菜刀，到公園椅子等待可以傷害的對象後再自殺，「我不知道為何要起身傷害酆女等人」，只記得拿菜刀朝其中一位，當時有聽到對方說「不要殺我」。他稱拿菜刀朝自己頸部會死亡，朝酆、洪女頸部揮刺是覺得殺傷力比較小，只想傷害而已。

▲彰化員林公園發生隨機砍人事件。（圖／記者唐詠絮攝）

張男因頸部傷勢嚴重行戒護就醫，於12月25日解送彰化地檢署，經檢察官訊問後，且所犯為殺人未遂重罪，恐有逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准，今日全案偵結，依涉犯行刑法第271條第2項、第1項涉殺人未遂罪嫌，提起公訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
尾牙戰袍太猛！　「帶子一拉就開」上下都露
RAV4新對手！台灣「韓系新休旅」價格車型曝光
阿本認愛後「首公開男友正面照」！情侶裝甜炸
普丁「第三次世界大戰」陰謀曝　德軍機密外流
路透：中國提每年金援諾魯「31.5億台幣」　我友邦吐瓦魯發聲
「民進黨這次選得很差」　溫朗東擔心：賴清德變成賴一屆
民眾黨立院龍頭挺誰？　沈富雄：柯文哲最念茲在茲「他有功勞」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太魯閣號撞工程車釀49死案　交通部三高官遭懲戒

男奔醫院打「猴痘疫苗」遭拒　恐嚇護理師：抓傷讓妳得愛滋

快訊／國1北上龜山路段突起火　多元計程車燒剩骨架...2人急逃生

驚悚畫面！女騎士闖紅燈被撞飛　騰空翻轉「撞翻對向2騎士」慘死

通緝犯逃4個月回萬華老家看看　見警拔腿跑百米被壓制

14名酒店男女公關「被連署」郭董選總統　原來是經紀公司搞鬼

公園狠砍2女再自殘！彰化男隨機砍人理由超瞎　今被起訴

老公「一直要」還性虐待！妻陷驚恐歲月不忍了...暗中錄音提告

女獨坐頂樓遮雨棚聽分手情歌　警消救援還被嗆：浪費社會資源

無法再牽姊姊的手…枉死國三生獨立又懂事　校長深夜吐悲痛心聲

施明德肝癌病逝 享年83歲

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

戴資穎重返世界第3！　為球迷這舉動向東宗致歉

李荷妮產後回歸化身「雙面寡婦」　自豪一打十七...根本超ㄎ一ㄤ

女問「為何視訊不跟她掛睡」　男友秒回：手機爆炸躺更久

太魯閣號撞工程車釀49死案　交通部三高官遭懲戒

男奔醫院打「猴痘疫苗」遭拒　恐嚇護理師：抓傷讓妳得愛滋

快訊／國1北上龜山路段突起火　多元計程車燒剩骨架...2人急逃生

驚悚畫面！女騎士闖紅燈被撞飛　騰空翻轉「撞翻對向2騎士」慘死

通緝犯逃4個月回萬華老家看看　見警拔腿跑百米被壓制

14名酒店男女公關「被連署」郭董選總統　原來是經紀公司搞鬼

公園狠砍2女再自殘！彰化男隨機砍人理由超瞎　今被起訴

老公「一直要」還性虐待！妻陷驚恐歲月不忍了...暗中錄音提告

女獨坐頂樓遮雨棚聽分手情歌　警消救援還被嗆：浪費社會資源

無法再牽姊姊的手…枉死國三生獨立又懂事　校長深夜吐悲痛心聲

馮媛甄6歲女「暴風長大」母女近照曝光！　她認：衣服已經能一起穿

侯佩岑媽媽林月雲2度奪人夫！偷吃閨蜜老公　「經典10字」成小三名言

太奧客！男不滿速食店「沒幫他對切」　失控拿潛艇堡砸店員

日本強震「海嘯淹水」面積約40座東京巨蛋　7處海岸堤防受損

做直銷同學全消失？他驚「一個人都找不到」　內行曝真相：轉這1行

陳文茜指金溥聰令「提議藍白合就黨紀處分」　侯辦斥：不符事實

台股重挫200點跌破17400　台積電跌6元收580

太魯閣號撞工程車釀49死案　交通部三高官遭懲戒

盼新院長回應民意期待　洪孟楷建議：首要推總統進立法院國情咨文

曾被蘇貞昌當眾電爆！高榮院長林曜祥卸任心情輕鬆　2字道心得

社會熱門新聞

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍搶救中

男國1撞護欄下車察看　後車追撞他慘死

人妻健身房露奶跑步　下場曝光

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

即／擄1女逃往礁溪！40多歲男與警駁火中2槍搶救中

19歲騎士鬼切左轉遭撞飛！賓士女嚇到不敢下車

即／詐走台新銀4.9億！外商負責人移送北檢

快訊／上班注意！　國1「6車追撞」紫爆大回堵

即／台新遭詐4.9億　檢調約談外商夫妻

第一視角曝！台66線大貨車煞不住「撞噴5車」

宜蘭惡狼「撿屍」性侵女子　判刑4年6月沒收假陽具

礁溪駁火現場曝光！嫌犯與警連轟10槍　中彈倒地哀號

國道1號2車碰撞釀1傷　車流回堵1公里

國三生枉死！校長悲嘆：無法再牽姊姊的手

更多熱門

相關新聞

男國1撞護欄下車察看　後車追撞他慘死

男國1撞護欄下車察看　後車追撞他慘死

國道1號南下207K彰化路段，今天(16日)清晨許發生一起追撞死亡車禍！楊姓駕駛黑色自小客自撞護欄6分鐘後下車，走在車子前方時，後方莊姓駕駛追撞楊的車子後，再推撞楊，楊失去呼吸心跳送醫搶救後仍不治。詳細的肇事原因有待國道警方進一步調查釐清。

建商出走台中往市郊推案　鎖定「攜老扶幼」拼新局　

建商出走台中往市郊推案　鎖定「攜老扶幼」拼新局　

即／彰化塭仔漁港發生火警　4搜漁船全面燃燒

即／彰化塭仔漁港發生火警　4搜漁船全面燃燒

彰化立委／領先2萬票！第一選區陳秀寶自行宣布當選

彰化立委／領先2萬票！第一選區陳秀寶自行宣布當選

轎車拋錨內車道塞爆　警疏導交通及時推走

轎車拋錨內車道塞爆　警疏導交通及時推走

關鍵字：

員林公園自殘隨機砍人彰化

讀者迴響

熱門新聞

網紅名醫猝死享年46歲！同事曝死因：可能和感冒有關

賤葆後宮正妹-1！　YTR晨晨「永遠不會進步」宣布退出

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍搶救中

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

2023信用卡爭霸　中信銀全年8500億元穩坐龍頭

男國1撞護欄下車察看　後車追撞他慘死

「噴射橘貓」抓住院門噴強力水柱

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

人妻健身房露奶跑步　下場曝光

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

更多

最夯影音

更多
施明德肝癌病逝 享年83歲

施明德肝癌病逝 享年83歲
蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面