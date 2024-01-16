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諾魯二度斷交台灣！　世界第3小國人口僅1.1萬人

▲諾魯「又」和台灣斷交，國旗撤下。（圖／記者黃國霖攝）

▲諾魯「又」和台灣斷交，國旗撤下。（圖／記者黃國霖攝）

記者張靖榕／綜合報導

我國總統大選才剛落幕，位於南太平洋的諾魯共和國隨即宣布與我斷交，並稱將尋求與中國建交。這是自去年3月宏都拉斯與我斷交後，再一個國家選擇對台斷交，投入中國懷抱，目前我國邦交國數量剩下12個，創歷史新低。

諾魯國土面積約21.3平方公里，是世界上最小的島國及共和國，也是全球第三小的國家，只比摩納哥和梵蒂岡大。該國人口約1.1萬人，人口數世界第三少，僅多於吐瓦魯及梵蒂岡。

諾魯主要仰賴磷礦出口，在磷礦逐漸枯竭情況下，仰賴外援如澳洲、台灣、紐西蘭、日本、印度、美國、歐盟、阿拉伯聯合大公國、俄國等。

諾魯於1968年1月宣布正式獨立，1980年5月4日與我國建交，在外交政策奉行國際現實主義，之後因為中共重利誘惑在2002年7月宣布與我斷交，轉與中國建交，但因為中共承諾的援助大多未實現，諾魯3年後再度恢復對台邦交關係，並設立大使館，如今再次宣布斷交，也引發外界質疑。

根據我國經濟部國貿局資料，2021年我對諾魯出口1538萬525美元，我國主要輸出項目為石油、二極體、電晶體及類似半導體、配電板、水、電線變壓器、金屬製品、機械。

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