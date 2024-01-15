花蓮秀林鄉全人照護再升級！語言治療師助長者找回吞嚥能力

▲語言治療師林秋珍，評估長者吞嚥的狀況，並教導居家吞嚥運動，訓練口腔肌肉。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院在花蓮縣秀林鄉衛生所開設「秀林鄉衰弱整合性評估門診」已超過一年，今年1月起加入了咀嚼吞嚥健康中心團隊，由語言治療師針對衰弱長者常見的口腔衰弱與吞嚥能力進行評估，以一站式的服務守護偏遠地區長者的健康。

花蓮慈院承辦衛生福利部中央健康保險署「山地離島地區全人整合照護計畫」，自2022年8月26日起，結合「門診推動衰弱病人跨專業整合性計畫」由醫師、高齡個案管理師、物理治療師與營養師等跨領域團隊合作，於秀林鄉衛生所定期開設「秀林鄉衰弱整合性評估門診」。

「有時吞不下去就不想吃了。」陳姓長者說，有時吞的時候還會咳嗽，所以就不想吃，若是吞得順的時候，就什麼都想吃。1月12日，他在兒子陪伴下，來到秀林鄉衛生所看診，他的兒子說，父親有時喝水喝得比較快時，會被嗆到，最近也發現他不愛吃菜梗，都會另外挑掉。

「平常喝水會不會嗆到？」語言治療師林秋珍在病人喝水時，一邊以手在喉嚨處仔細檢測他吞嚥的狀況。林秋珍提到，常見的吞咽困難是在喝水的過程中或是喝完之後，容易出現咳嗽的症狀，或是覺得喉嚨卡卡的，像是食物都一直吞不乾淨，吞嚥功能不佳易導致食物或口水被吸入肺部引起吸入性肺炎，嚴重時甚至會危及到生命。

老年醫學科主任高聖倫也指出，長者衰弱有很多種表現方式，包含食慾不好、活動力減低、精神差提不起勁等，需要一個整合性的評估找出長者的衰弱屬於哪一方面的問題，再針對症狀對症下藥，減緩長者走向失能的階段，所以跨團隊的照護很重要，不僅醫師、高齡個案管理師、物理治療師與營養師，衰弱長者常見的進食吞嚥問題也是很重要一環。

▲老年醫學科主任高聖倫（左）指出，長者衰弱有很多種表現方式，所以跨團隊的照護很重要，常見的進食吞嚥問題更是重要一環。

語言治療師除了為長者做一系列的吞嚥評估，包含舌頭運動、發音練習，也教導病人居家吞嚥運動，讓他們返家後可以持續練習，林秋珍說，隨著年齡增長，長者的肌肉也會慢慢的衰退，希望藉由這些運動，讓他們的口腔肌肉更強壯，進而吞嚥的過程會比較順利，若是需要進一步治療，也會將病人轉回花蓮慈院復健醫學部，讓咀嚼吞嚥健康中心團隊做進一步的治療。

高聖倫主任說，很感恩咀嚼吞嚥健康中心的葉映廷主任及葉梓賢主任，看見衰弱長者的需求；另外，也很謝謝秀林鄉衛生所主任田惠文以及秀林地段護理師蕭郁瑄的協助，找出需要幫助的衰弱長者之外，還貼心地以電話提醒他們前來就醫。

語言治療師林秋珍提醒，若是發現長輩吃飯的時間比以前長，在吃的過程當中偶爾清一下喉嚨、咳一下或者在吃完之後還持續清喉嚨、沒有吞得很乾淨、嘴裡有食物殘留等都是警訊，建議盡早到復健醫學部，找語言治療師做進一步評估是否有潛在風險。

