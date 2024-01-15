　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一群朋友聚餐「都沒聊大選」！他驚：根本沒人在乎結果　PTT曝關鍵

▲台中投票狀況。（圖／記者許權毅攝）

▲2024大選已經落幕。（圖／記者許權毅攝）

記者朱祖儀／綜合報導

2024總統大選於13日落幕，相關話題仍有不少討論。不過一名網友透露，大選隔日和老同學聚餐，每個人都有不同的政治傾向，他原以為會有人起頭聊大選，結果大家都在聊家庭和事業，這才驚覺根本沒人在乎選舉結果。文章曝光後，不少人認同「日子本來就要照常過」，也有網友指出「政治傾向不同怎麼聊？」

原PO在PTT發文表示，14日到老同學家聚餐，總共有10幾人到場，大家已經認識超過20年，大概知道每個人的傾向，各派人馬都有人支持。他原以為聚會當下會有人聊起選舉的結果，結果卻和他想的不一樣，大家都在聊家庭和事業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他這才驚覺，現實中根本沒人在乎昨天的結果，「什麼找戰犯、誰該負責、台灣會不會完蛋、誰會不會泡沫化，現實根本沒人會在意」，好奇其他人是不是也是一樣的想法？

▲太和殿,麻辣鍋,餐廳環境,名人牆,用餐民眾,聚餐。（圖／記者謝婷婷攝）

▲原PO本以為大家聚餐會聊選舉結果。（示意圖／記者謝婷婷攝）

不少網友認同，「網路上就打打嘴跑啦，回歸現實照舊啊」、「日子還是得過，選完了就沒什麼好在意」、「正常啊，你選完還是要上班吃飯」、「反正選舉又不是只有這一次」、「禮拜一還是上班加油」、「這是現實，認清日子還是要過」、「如果大家都很在意，投票率不會只有71%」。

還有人指出，「都知道傾向不同還聊就真白目吧」、「不是啊，跟朋友本來就少聊這個」、「有沒有可能你朋友的陣營贏了」、「只有菜雞才會失落感很重」、「藍白破局，賴當選本就意料之中」、「傾向不同，又是朋友，當然不會提，不然輸的越說越悲憤多難看，或是贏的說出來，顯得很得意多白目。知道立場不同在意也就放心裡，朋友間基本的互相尊重」、「因為大家知道聊政治會吵起來」。

ET快訊
台灣虎航年終開獎！　上看14個月
指陳吉仲抄襲遭判刑　凌濤、張斯綱、楊智伃：政治力干擾？
今北台灣雨多！周末冷氣團剩12度　氣象署示警：冷上不少
北市男進彩券行喊「賽事將開始」：下注65萬　店員照做完了
傳「退出民眾黨群組」！蔡壁如競總不回應...她在北部開會
昔「杯王」跌落神壇　桃園2廠房淪法拍要價近25億
5億高中生命案開庭！夏男否認假結婚　當庭勘驗「找證人」影片
快訊／爆陳吉仲抄襲　張斯綱、凌濤、楊智伃遭判刑

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

虎航年終平均10.8個月　今天入帳！員工獎金入袋嗨爆：謝謝董事長

被指「論文抄襲」陳吉仲勝訴：還我公道　勿再用政治干預學術

口臭半年！他常做「1動作」以為沒事　醫一看搖頭：罹癌第二期

池上伯朗大道周邊區域空氣品質維護區　7月1日起施行管制

他慶祝想去吃到飽「哪間有氣氛又好吃」？一票推這2家：目前最棒

年終大掃除！大型廢棄物回收「春節垃圾收運時間」一次看

男友「桌布放女星」還換不停！她傻眼了...網見身分卻讚：眼光很好

交往2週！妹子要求男友「過年包10萬給她爸媽」遭拒怒嗆：爛男人

IG帳號狂發「超萌貓狗哏圖」　他爽追慘噴好幾萬！怒截圖勸世

超靈驗5大財神廟推哪間？　命理師曝1關鍵：做了才有用

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

柴想叼龍珠出門卡住　低頭思考該怎麼通過

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

張學友演唱會場外爆「人疊人意外」　親民打招呼引推擠..鐵杆瞬間倒塌

吳克群當「有形的翅膀」遭嫌棄　被張韶涵拱脫掉…衣服超短笑翻XD

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

虎航年終平均10.8個月　今天入帳！員工獎金入袋嗨爆：謝謝董事長

被指「論文抄襲」陳吉仲勝訴：還我公道　勿再用政治干預學術

口臭半年！他常做「1動作」以為沒事　醫一看搖頭：罹癌第二期

池上伯朗大道周邊區域空氣品質維護區　7月1日起施行管制

他慶祝想去吃到飽「哪間有氣氛又好吃」？一票推這2家：目前最棒

年終大掃除！大型廢棄物回收「春節垃圾收運時間」一次看

男友「桌布放女星」還換不停！她傻眼了...網見身分卻讚：眼光很好

交往2週！妹子要求男友「過年包10萬給她爸媽」遭拒怒嗆：爛男人

IG帳號狂發「超萌貓狗哏圖」　他爽追慘噴好幾萬！怒截圖勸世

超靈驗5大財神廟推哪間？　命理師曝1關鍵：做了才有用

賴清德接見美國跨黨派前資深官員團　「展現對台支持意義重大」

虎航年終平均10.8個月　今天入帳！員工獎金入袋嗨爆：謝謝董事長

被指「論文抄襲」陳吉仲勝訴：還我公道　勿再用政治干預學術

《RM》喜訊！池錫辰「今天回來錄影了」　回歸集數播出日期曝光

賴清德40%得票率當選！國際記者會喊「2字」　郭正亮一聽昏倒

好羨慕！台灣虎航年終獎金平均10.8個月　最高上看14個月

口臭半年！他常做「1動作」以為沒事　醫一看搖頭：罹癌第二期

台積電漲2元收586　台股小漲34點來到17547點

陳建州被法院認證不告了！大牙激動首發聲：正義遲到　網湧入挺爆

營養師曝天冷更好瘦！「十日控卡食譜+瘦瘦湯」一次公開

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

生活熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

男友房間有弟媳化妝品！她10年後驚聞：去年結婚了

今變天轉雨！　挑戰「寒流」最低溫時間曝

為愛北漂「男友全家日本旅遊」沒帶她！超慘下場曝

2縣市入夜剩10度！恐有寒流探6度

一家8票「全綠轉白」　他曝試算結果：柯拿超多綠票

在台灣「選舉作票有多難？」　呱吉揭真實數據！

台北6度時間曝！專家驚：數字有點瘋

北北基等4縣市大雨特報！

中國女遊日現金不夠！台人暖救援

妹子搭捷運被中國大媽「拉頭髮壓地」！

全台濕冷！　下波恐寒流「低溫探個位數」

高嘉瑜敗選　下一步自曝「想整理房間」

00919股息砸醒！妹子曬「50張本金好甜」

更多熱門

相關新聞

一家8票「全綠轉白」　他曝試算結果：柯拿超多綠票

一家8票「全綠轉白」　他曝試算結果：柯拿超多綠票

2024總統大選落幕，最終由民進黨「賴清德配蕭美琴」以558萬票當選台灣下屆正副總統。就有網友坦言，他們一家8票都由綠轉白，若是藍白合則照舊投綠；這番話掀起熱烈討論，不少鄉民點頭附和，「沒老三，藍營輸更慘而已」、「藍綠對決賴一定躺著選」。

在台灣「選舉作票有多難？」　呱吉揭真實數據！

在台灣「選舉作票有多難？」　呱吉揭真實數據！

高嘉瑜敗選　下一步自曝「想整理房間」

高嘉瑜敗選　下一步自曝「想整理房間」

8年女友是柯粉「落選後爆哭」！他怒分手：看走眼

8年女友是柯粉「落選後爆哭」！他怒分手：看走眼

曾喊「支持柯文哲」　統神怒：柯再選一定幹到底

曾喊「支持柯文哲」　統神怒：柯再選一定幹到底

關鍵字：

選舉聚餐聊天老同學

讀者迴響

熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

馮語婷「公開正面照」開戰：我喜歡看人下地獄！

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

《小明星大跟班》凌晨粉專突PO性愛片！網嚇壞

NONO受害者再＋4！

剛到目的地…3歲女兒鬧脾氣爆哭！張捷馬上回家

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

施明德病逝！遺體已在清晨5點送出北榮

立院龍頭支持誰？白要藍綠提4承諾

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

男友房間有弟媳化妝品！她10年後驚聞：去年結婚了

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

拿369萬票跌破眾名嘴眼鏡　揭柯文哲再戰總統4大障礙

侯友宜一度嘆「柯文哲怎這麼強？」　朱立倫守住3道逼宮防線

更多

最夯影音

更多
鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面