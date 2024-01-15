一群朋友聚餐「都沒聊大選」！他驚：根本沒人在乎結果　PTT曝關鍵

▲2024大選已經落幕。（圖／記者許權毅攝）



記者朱祖儀／綜合報導

2024總統大選於13日落幕，相關話題仍有不少討論。不過一名網友透露，大選隔日和老同學聚餐，每個人都有不同的政治傾向，他原以為會有人起頭聊大選，結果大家都在聊家庭和事業，這才驚覺根本沒人在乎選舉結果。文章曝光後，不少人認同「日子本來就要照常過」，也有網友指出「政治傾向不同怎麼聊？」

原PO在PTT發文表示，14日到老同學家聚餐，總共有10幾人到場，大家已經認識超過20年，大概知道每個人的傾向，各派人馬都有人支持。他原以為聚會當下會有人聊起選舉的結果，結果卻和他想的不一樣，大家都在聊家庭和事業。

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他這才驚覺，現實中根本沒人在乎昨天的結果，「什麼找戰犯、誰該負責、台灣會不會完蛋、誰會不會泡沫化，現實根本沒人會在意」，好奇其他人是不是也是一樣的想法？

▲原PO本以為大家聚餐會聊選舉結果。（示意圖／記者謝婷婷攝）



不少網友認同，「網路上就打打嘴跑啦，回歸現實照舊啊」、「日子還是得過，選完了就沒什麼好在意」、「正常啊，你選完還是要上班吃飯」、「反正選舉又不是只有這一次」、「禮拜一還是上班加油」、「這是現實，認清日子還是要過」、「如果大家都很在意，投票率不會只有71%」。

還有人指出，「都知道傾向不同還聊就真白目吧」、「不是啊，跟朋友本來就少聊這個」、「有沒有可能你朋友的陣營贏了」、「只有菜雞才會失落感很重」、「藍白破局，賴當選本就意料之中」、「傾向不同，又是朋友，當然不會提，不然輸的越說越悲憤多難看，或是贏的說出來，顯得很得意多白目。知道立場不同在意也就放心裡，朋友間基本的互相尊重」、「因為大家知道聊政治會吵起來」。