曾喊「支持柯文哲」　統神怒吼：柯再選一定幹到底！點名2人道歉

▲統神曾在實況中透露「唯一支持柯文哲」。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

人氣實況主「亞洲統神」張嘉航日前才在實況中喊「唯一支持柯文哲」，如今2024總統大選落幕，柯文哲以第三名惜敗，得票數各縣市全面落敗，得票率26.46%，統神開直播怒罵「4年後絕不受騙，如果柯文哲再出來選，我一定跟柯文哲幹到底」。

統神昨日開直播痛批「4年後絕不再受騙」，如果柯文哲4年後再出來選總統，國民黨沒有禮讓，「如果柯文哲不讓國民黨選總統，我支持柯文哲我他X就去死，4年以後，大家可以來我這裡翻影片」。

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統神接著說，「我們準備喜迎前衛福部長陳時中擔任院長，戰犯是誰？就是柯文哲，4年以後絕不會再受騙」，被騙第一次是意外、不小心，但被騙第二次就是白癡，如果柯文哲4年後出來選，會全力幫國民黨站台，「我一定跟柯文哲幹到底，混帳，還說4年後要贏回國家，26%要贏回國家，爛死了，多少台灣人希望政黨輪替」。

他點名黃珊珊、陳智菡出來道歉，「黃珊珊的選前民調一定是假的」，黃珊珊稱三方都在誤差範圍以內，也就是說三方的票開出來都會是33%，結果選出來26%；他接著提到，如果藍白整合，柯文哲願意當副的那現在就是完美，民眾黨一樣有8席，國民黨翻轉，如果國民黨4年做得爛，就讓柯文哲接，就算柯文哲不想做副的，也不能做假民調。

選前統神還跟媽媽討論，認為柯文哲得票率至少30%，媽媽卻回不可能「27%就很勉強了」，但他保證柯文哲一定有27%以上，不會爛到連27%都沒有，「結果開出來26%，X，廢物一個」，還放話「4年後如果柯文哲還敢拚，我一定支持你對面，我一定讓你落選，還選！你先道歉，先認清錯誤」。