英聽二試成績出爐「3259人拿A級」　近300考生未攜帶有效證件

▲高中英聽第二次測驗成績今天公布，共3259人拿A級。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年高中英語聽力測驗第二次考試成績今（28日）公布，成績通知單也在今天寄發。大考中心表示，今年英聽二試4個等級成績，最高級的A級有3259人，占10.01%，最低的F級為1208人，占比3.71％；考生在五種題型當中，「圖片聽解」81.14%的得分率為最高，「對答」得分率45.69%則是最低。

113學年第一次高中英聽成績單今天寄發，主辦單位、大考中心主任張新仁指出，今年共有3萬5986人報考，3433人缺考，缺考率9.54%，比去年7.35%增加2.19%。

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高中英聽測驗成績分為四個等級，大考中心表示，第二次英聽測驗拿到A級考生共有3259人，佔考生比率為10.01%，B級則有1萬4165人，佔43.51%，C級則有1萬3921人，佔42.77%，而F級則有1208人，佔比為 3.71%，整體而言，大致和往年差不多。

英聽測驗包括「圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解」等五種題型，每一種題型配分相同，大考中心分析，這次英聽測驗考試，所有考生在圖片聽解得分率約81%，簡短對話得分率近71%，短文聽解得分率約64%，長篇聽解得分率約57%，對答得分率最低，接近46%。

大考中心指出，本學年度舉辦兩次英聽考試，考生可自由選考，成績擇優使用。本學年度兩次英聽考試的重複到考生共計2萬7356 人，占第一次考試考生人數 9萬5512人的28.64%，占第二次考試考生人數3萬2553 人的 84.04%；僅到考第二次考試考生人數為5197人。

此外，根據大考中心統計，這次英聽測驗試場違規共計344件，比去年英聽二測增加15件，其中仍以「未攜帶應試有效證件正本」為違規案件最大宗，共計299件，佔比高達87%。